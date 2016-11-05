ضبط خباز آسيوي «يبصق» في عجينة الخبز

ضبطت أمانة الاحساء خباز آسيوي يقوم بأعمال مشينة تمثلت في البصق في عجينة الخبز قبل وضعها في التنور.

وأوضح الأمانة في بيان ٍلها أنه وفي مساء الاربعاء الماضي تلقت ادارة الطوارئ والبلاغات بالأمانة بلاغاً من مواطن يفيد بوجود عامل من الجنسية الاسيوية في مخبز شعبي بمدينة المبرز يقوم بعملية (البصق) على عجين الخبز قبل ادخاله للفرن "التنور"، وعلى الفور توجه فريق الرقابة الميدانية التابع لبلدية المبرز للموقع المعني، وتم اغلاق المخبز احترازيا والتحفظ على العامل لدى شرطة المبرز لحين خضوعه لفحوصات طبية ومخبرية بسبب الاشتباه بعمله غير الأخلاقي والمهني مما يثير الشبهة الصحية في العامل نفسه.

وأكدت الأمانة بأن حملات المتابعة الصحية للمحال المتعلقة أنشطتها بالصحة العامة وكذلك منافذ تخزين الأغذية تتم وفق برمجة زمنية مخصصة لذلك حفاظاً على صحة المستهلكين وعدم التهاون في ذلك، مشددةً على ان المواطن والمقيم يمثلان عين الرقيب للامانة بالتفاعل والتواصل بالبلاغات والملاحظات فيما يتعلق بالصحة العامة وغيرها عبر وسائل التواصل.

وكانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت المقطع الذي ظهر في العامل المذكور بعمله المشين وطالبت بإيقاع أقسى العقوبة به، كما تمنت من الجميع ضرورة مساعدة الأمانة في رصد أي عمل قد يخل بمستوى النظافة في المطاعم وغيرها من مواقع إعداد الأطعمة ،كما أشاد الجميع بجهود أمانة الاحساء الحثيثة في تتبع ومعاقبة أماكن إعداد الأطعمة مما ساهم في الارتقاء بمستواها في النظافة.