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تمرين «أمن الخليج العربي» ينهي أسبوعه الأول

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تمرين «أمن الخليج العربي» ينهي أسبوعه الأول تمرين «أمن الخليج العربي» ينهي أسبوعه الأول

أنهت القوات الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة في تمرين "أمن الخليج العربي1" بمملكة البحرين أسبوعها الأول وفق الجدول الزمني المعد لهذا التمرين، بروح مشتركة وهمّة عالية. وأكد رئيس الوفد السعودي اللواء الركن معيض بن سعيد الجبعان، أن التمرين في أسبوعه الأول حقق الأهداف المحددة، من خلال التجانس المهني الذي أظهرته قوات الأمن المشاركة، واندماج عناصرها في تنفيذ الفرضيات الأمنية المشتركة، وإدارة مسرح العمليات وفق إجراءات العمل الميداني الموحدة. وبين اللواء الجبعان أن القوة الأمنية المشاركة في التمرين، ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي الشقيقة أظهرت حرفيتها العالية، وقدراتها المهنية في استخدام التجهيزات التقنية المتطورة في تنفيذ مهامها لمكافحة الإرهاب وحراسة الحدود والمحافظة على أمن المنشآت والمرافق.

التمرين في أسبوعه الأول حقق الأهداف المحددة

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