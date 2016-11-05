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الجيش الجزائرى يعلن قتل "إرهابيين خطيرين" اثنين

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الجيش الجزائرى يعلن قتل "إرهابيين خطيرين" اثنين الجيش الجزائرى يعلن قتل "إرهابيين خطيرين" اثنين

> الجزائر (أ ف ب)

أعلن الجيش الجزائرى أن قواته قتلت أمس الجمعة "إرهابيين خطيرين" اثنين بولاية جيجل شرق الجزائر، بحسب ما أفاد بيان لوزارة الدفاع.

 

وجاء فى البيان " في إطار محاربة الإرهاب وإثر كمين محكم تمكنت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى من القضاء على إرهابيين (اثنين) خطيرين، يوم 4 نوفمبر الساعة 12,00 (11,00 ت غ) بمنطقة بوغولة، 5 كلم جنوب شرق العوانة بالقطاع العملياتى جيجل".

 

وأضافت الوزارة أن الأمر يتعلق بشخص يرمز لاسمه ب "غ. سمير" المدعو "أبو هارون" وهو ينشط فى المجموعات الإسلامية المسلحة منذ 1994، اما الشخص الثانى فهو "ب. حسين" ويدعى "أبو بكر".

 

وعادة ما تتحفظ السلطات الرسمية عن ذكر الاسم الكامل للإسلاميين المسلحين الذين تقتلهم، "حتى لا تسيئ لعائلاتهم" بحسب ما أوضح مصدرأمنى للوكالة الفرنسية للأنباء.


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