ضبط 6 طن دقيق داخل مخزن بالقاهرة قبل بيعها بالسوق السوداء

كتب إبراهيم أحمد

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية لحيازته 6 طن دقيق قبل بيعها بالسوق السوداء فى الشرابية وحرر محضر بالواقعة.

كانت معلومات وردت لشرطة التموين، مفادها قيام صاحب مخزن يعمل بدون ترخيص فى نطاق محافظة القاهرة، بحيازة كميات من الدقيق غير صالحة للاستهلاك الآدمى، تمهيداً لتوزيعها على المواطنين بالسوق السوداء، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وداهمت مجموعة عمل المخبز المتحرى عنه، وأسفر ذلك عن ضبط مالكه و 6 طن دقيق غير صالح ومستلزمات إنتاج وتصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم.