كارثة.. تدخين علبة سجائر يوميا يسبب 150 تغيرا ضارا لخلايا الرئة كل عام

كتب بيتر إبراهيم

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون عن نتائج جديدة وخطيرة للغاية، حيث أفادت بأن تدخين علبة سجائر يومياً تسبب 150 تغيرا ضارا لخلايا رئة المدخن كل عام.

ومن المعروف أن التغير فى طفرات الحمض النووي للخلية تسبب السرطان، ويمكن أن هذا يفسر لماذا المدخنين هم في خطر من هذا المرض القاتل. ووفقاً لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية، اكتشف العلماء مجموعة كاملة من الطفرات والتغيرات التى يسببها تدخين التبغ فى جميع أجهزة الجسم المختلفة، بغض النظر عن الرئتين، مثل المثانة والكبد والحلق.

وهذه العادة السيئة تقتل 6 ملايين شخص سنوياً فى جميع أنحاء العالم، وإذا استمرت الاتجاهات الحالية، فإن منظمة الصحة العالمية "WHO" تتوقع أكثر من 1 مليار من الوفيات المرتبطة بالتدخين خلال هذا القرن.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى شملت على أكثر من 5000 شخص، أنه تم ربط التدخين مع لا يقل عن 17 نوعا من السرطان، ووجدوا بعض البصمات الجزيئية التالفة للحمض النووي للمدخنين، لافتين إلى أن تدخين علبة سجائر يومياً أدى إلى 150 طفرة تالفة في كل خلية من خلايا الرئة سنوياً، و97 طفرة في كل خلية من خلايا الحمض النووى للحنجرة، 39 للبلعوم، 23 للفم، 18 للمثانة، وستة الطفرات في كل خلية من خلايا الكبد كل عام.

وأضاف الباحثون أن كل الطفرات هى نقطة بداية محتملة لسلسلة من الضرر الوراثى الذى يمكن أن يؤدى فى النهاية إلى الإصابة بالسرطان.