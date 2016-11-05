خادم الحرمين يرعى المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات.. غداً

يرعى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- غداً، المؤتمر السعودي الدولي الرابع لتقنية المعلومات "KACSTIT 2016"، والذي تنظمه مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية تحت عنوان "تحليل البيانات الضخمة".

ويهدف المؤتمر إلى تهيئة البيئة البحثية المناسبة والداعمة لمبادرات وبرامج رؤية 2030، حيث قدمت المدينة مبادراتها ضمن برنامج التحول الوطني 2020، والتي تهدف في مجملها إلى تعظيم المحتوى المحلي التقني في المملكة في القطاعات الرئيسية ومن ضمنها المتعلقة بتقنية المعلومات.

ويناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام، معالجة البيانات الضخمة، وتحليلها، وتصميم واجهات المستخدم والتطبيقات لمنصات البيانات، وتقنيات البيانات التصويرية، وتحليل وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى تحليل البيانات الضخمة في إنترنت الأشياء والمدن الذكية، ويستهدف المؤتمر المهتمين في هذا المجال الذي يُعد فرصة للباحثين والمختصين للاطلاع على أحدث الأبحاث والابتكارات في مجالات جمع وتحليل واستخدام البيانات الضخمة.

ويستضيف المؤتمر من خارج المملكة ثلاثة من المتحدثين المتخصصين في مجال تقنية المعلومات لإلقاء أوراقهم العلمية في مجال تحليل البيانات الضخمة، حيث سيتحدث البروفيسور هاميدو فوجيتا من جامعة محافظات ايواتي في اليابان IPU عن أنظمة صنع القرار السحابية في الرعاية الصحية، والبروفيسور خورشيد أحمد من كلية ترينيتي بجامعة دبلن في ايرلندا عن تطبيقات متنوعة لتحليل المشاعر للبيانات النصية والصور، وكذلك البروفيسور توماس شولز من جامعة ميونخ في ألمانيا عن كيفية الاستفادة من البيانات الضخمة للجينات في أبحاث الطب النفسي البيولوجي.

ومن جانب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية سيشارك د. أنس الفارس، مدير برنامج مراكز التميز المشتركة بورقة علمية عن منصة ديناميكية المدن، ود. عمّار العنزي من المركز الوطني لتقنية الحاسب والرياضيات التطبيقية عن أنظمة التزكية الآلية التي توفر الاقتراحات لمستخدمي المواقع.

وستوزع محاور الجلسات العلمية بناء على الأوراق المقبولة إلى أربع محاور هي: تطبيقات التنقيب في البيانات، معالجة الصور، معالجة اللغات الطبيعية وتطبيقاتها، والمحاكاة والبنى التحتية.