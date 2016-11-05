الرياض تحت مجهر التقنية: أنظمة متطورة لمراقبة الطرق والأمطار والتحكم في الإنارة

خلال الزيارة التفقدية التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض يوم أمس الأول لأمانة منطقة الرياض، سجلت التقنية المتطورة التي يتميز بها مركز "التحكم والمراقبة" بالإدارة العامة للتشغيل والصيانة في الأمانة حضوراً متميزاً في آلية التعامل مع الحالات الطارئة ،إضافة إلى قدرة تقنية المركز وآلياته على المتابعة الدقيقة والرصد المباشر لحالات الطرق والإنارة التي أسهمت في سرعة التعامل مع البلاغات ومتابعة تنفيذها ميدانياً، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

أنظمة متطورة للمراقبة مياه الأمطار في الأنفاق والتحكم في الإنارة وكشف حالات الطرق

واستمع سمو الأمير فيصل بن بندر خلال الزيارة إلى شرح وافٍ عن المركز والخدمات التي يقدمها حيث استعرض مدير عام التشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض المهندس عبدالله بن حسين الشريف وديري الإدارات الخدمات التي يقدمها مركز التحكم والمراقبة في إطار جملة الخدمات التي تقدمها الأمانة لساكني ومقيمي منطقة الرياض.

وتعرف أمير الرياض على تقنية التعامل مع الحالات الطارئة في الأنفاق أثناء هطول الأمطار وشاهد نظام المراقبة والتحكم عن بعد للأنفاق باستخدام نظام "اسكادا" حيث يتم مراقبة مستويات المياه داخل الخزانات التجميعية إضافة إلى تأمين الطاقة الاحتياطية لتشغيل الإنارة والمضخات في حال انقطاع التيار عند أي عطل -لا سمح الله-.

وخلال العرض استمع الأمير فيصل بن بندر إلى استعدادات الأمانة لموسم الأمطار لهذا العام من خلال خطة متكاملة تتضمن فرق عمل ميدانية عالية التجهيز تدعمها منظومة تقنية متكاملة ،وتجهيز فرق مزودة بمشرفين وعمال يباشرون جميع مواقع التجمعات فور هطول الأمطار مزودين بعدد كبير من المضخات الثابتة والمتحركة يتم نقلها بواسطة سيارات مجهزة لهذه الحالات، كما اطلع سمو أمير منطقة الرياض على مشروع التحكم عن بعد آلياً بشبكة الإنارة عبر نظام إلكتروني يقوم بالتحكم والمراقبة لجميع عناصر الشبكة؛ لمعرفة الأعطال التي تحدث لحظياً وتحديد أماكنها بدقة، بالإضافة إلى الترشيد في استهلاك الكهرباء عن طريق الإخفات التدريجي للأحمال، وكذلك مشروع ترقيم ورفع إحداثيات عناصر شبكة الإنارة في مدينة الرياض.

واطلع الأمير فيصل بن بندر على معدة "فحص وتقييم الطرق" والتي تعد من أحدث التقنيات المطبقة عالمياً في مجال مسح وتقييم الطرق والشوارع وجمع البيانات الخاصة بها لتطوير وتحسين كفاءة الطرق في العاصمة الرياض ،وتعمل العربة الحديثة من خلال ثلاثة أنظمة منها نظام مسح تصويري رقمي ثلاثي الأبعاد وباستخدام أشعة الليزر لزيادة مستويات الدقة في التقاط الإشارات، بالإضافة إلى نظامين لقياس وعورة سطح الطريق وقياس عيوب الرصف باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي، وهو ما يفيد في تحديد نوعية وكمية الاحتياجات لأعمال صيانة الطرق وتحديد حجم الأضرار التي قد تحدث على الطرق والشوارع وقياس الأضرار التي يصعب قياسها يدوياً، بالإضافة إلى مميزات العربة الجديدة في سرعة جمع البيانات وإمكانية تكرار عملية المسح بنفس مستويات الدقة وإجراء مقارنات بين النتائج.

وأثنى صاحب لسمو الملكي الأمير فيصل بن بندر على الاحترافية والتركيز والعلم الذي يتم العمل به في مجالات الأمانة كافة والمجال التقني بشكل خاص وقال سموه عقب زيارته (إنّ التقنية وصلت إلى مستوى عالِ والمتابعة وصلت إلى درجة كبيرة جداً).

مركز التحكم والمراقبة في أمانة الرياض

م. عبدالله القحطاني يقدم شرحاً عن معدة فحص الطرق

م. زامل الشمري يقدم نظام التحكم «الإنارة عن بعد»

م. عبدالرزاق العنزي يستعرض آلية مباشرة السيول