وزير الداخلية البحريني: الشرطة الخليجية تعمل بشكل مشترك

أكد الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين الشقيقة على أن تواجد شرطة خليجية مسلحة في موقع واحد وعملها بشكل مشترك لتنفيذ مهمة أمنية في مكافحة الإرهاب يعد أعلى درجات التعاون الأمني، وقال إن قوة القيادة والسيطرة في التمرين الأمني المشترك (أمن الخليج العربي1) تقدم أفضل ما لديها بشكل مشترك في إطار تنفيذ الفرضيات والمواقف الأمنية.

التعاون بين الأجهزة الأمنية قائم ومستمر لمتابعة الجرائم العابرة للحدود

جاء ذلك خلال زيارته امس الأول لمركز القيادة والسيطرة للتمرين، والذي استقبله فيه المفتش العام ورئيس الأمن العام رئيس قوة السيطرة وأعضاء اللجنة العليا للتمرين وقال في تصريح له خلال الزيارة إن التحدي يتمثل في وجود إجراءات عمل وعمليات موحدة وهو ما نسعى إليه من التمرين، حيث أن وجود قوة مشتركة تعمل في موقف واحد من شأنه توحيد إجراءاتنا في العمل.وقال إن واقعية التمرين تأتي من تقييم الأداء وتحكيم الفرضيات الأمنية التي يتضمنها، بالإضافة إلى مراجعة الإجراءات والذي من خلاله يتم تحديد الدروس المستفادة، مشدداً على أن التعاون الأمني بين دول مجلس التعاون قائم ومستمر كون الأجهزة الأمنية على اتصال يومي لمتابعة الجريمة العابرة للحدود بكل أشكالها. كما أعرب عن شكره وتقديره لكافة القوات المشاركة من الضباط والأفراد على هذا الأداء المتميز، والذي يعزز الثقة بما تتمتع به هذه من معدلات الجاهزية والاستعداد والكفاءة التي تؤهلها للعمل في إطار منظومة أمنية متكاملة.وقد استمع وزير الداخلية البحريني قائد التمرين إلى إيجاز حول سير العمليات ودرجة التنسيق والتفاعل بين القوات المشاركة في أداء المهام والواجبات، بالإضافة إلى مراحل التنفيذ والأداء الميداني والذي يعكس الجاهزية العالية والكفاءة في التعامل مع كافة الظروف والمستجدات الأمنية.كما شاهد جانبا من التمارين الميدانية التي تنفذها قوات دول مجلس التعاون المشاركة وتجري حسب ما هو مخطط له في إطار التمرين الأمني المشترك «أمن الخليج العربي1»، مؤكداً على أن القصد من هذه الزيارة تفقد سير ومجريات التمرين.

الوزير آل خليفة مستمعاً لشرح عن مجريات التمرين