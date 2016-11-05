أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية

السماح للمرأة بالعمل في صيدليات ومحلات نظارات «المولات»

Google+ Print
السماح للمرأة بالعمل في صيدليات ومحلات نظارات «المولات» السماح للمرأة بالعمل في صيدليات ومحلات نظارات «المولات»

وافقت وزارة الصحة على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية في الصيدليات ومنشآت المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة "المولات" داخل المدن وفق ضوابط الانظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وانظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شريطة ان تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.

وعلق الدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة للصناعات الدوائية في تصريح لـ"الرياض" ان عدد الصيادلة العاملين بالمملكة يقدر بنحو 48 ألف صيدلي وصيدلانية سعوديين يعملون في قطاع الصيدليات الاهلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية واللوازم الطبية، منهم 8 آلاف صيدلي مرخصين لمزاولة المهنة.

ووصف الهاجري هذا التوجه بانه قرار ايجابي وخطوة رائعة من وزارة الصحة والعمل في توفير مزيد من فرص العمل للمرأه السعودية، والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، وجاء في وقت يبلغ فيه عدد كليات الصيدله فيه اكثر من 10 كليات في الجامعات السعودية.

ولفت الهاجري الى عدد الصيدليات يقدر بنحو 8 الاف صيدلية في المملكة، والقرار سيشمل مساعدات الصيدلانيات متوقعا بان يصل عدد المستفيدات من هذا القرار الى 5 الاف فرصة عمل في الصيدليات والنظارات والمستحضرات العشبية.

واشار الهاجري الى أن فرص العمل مرشح للزيادة بسبب تشجيعه على الاستثمار في قطاع الصيدليات متوقعا افتتاح المزيد من الصيدليات لعمل الصيدلانيات ومساعديهم داخل المجمعات التجارية.

إسحاق الهاجري

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية