السماح للمرأة بالعمل في صيدليات ومحلات نظارات «المولات»

وافقت وزارة الصحة على إصدار تراخيص مزاولة المهنة للكوادر الصحية النسائية السعودية في الصيدليات ومنشآت المستحضرات العشبية ومحلات النظارات الطبية الواقعة في المجمعات التجارية المغلقة "المولات" داخل المدن وفق ضوابط الانظمة الصحية ولوائحها التنظيمية وانظمة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية شريطة ان تكون الكوادر العاملة في هذه المنشئات نسائية بالكامل.

وعلق الدكتور اسحاق الهاجري رئيس اللجنة الوطنية للصناعات الدوائية بمجلس الغرف السعودية، رئيس مجلس ادارة شركة الجزيرة للصناعات الدوائية في تصريح لـ"الرياض" ان عدد الصيادلة العاملين بالمملكة يقدر بنحو 48 ألف صيدلي وصيدلانية سعوديين يعملون في قطاع الصيدليات الاهلية الخاصة وصيدليات المستشفيات الحكومية وشركات الأدوية واللوازم الطبية، منهم 8 آلاف صيدلي مرخصين لمزاولة المهنة.

ووصف الهاجري هذا التوجه بانه قرار ايجابي وخطوة رائعة من وزارة الصحة والعمل في توفير مزيد من فرص العمل للمرأه السعودية، والاستثمار في هذا القطاع الحيوي الهام، وجاء في وقت يبلغ فيه عدد كليات الصيدله فيه اكثر من 10 كليات في الجامعات السعودية.

ولفت الهاجري الى عدد الصيدليات يقدر بنحو 8 الاف صيدلية في المملكة، والقرار سيشمل مساعدات الصيدلانيات متوقعا بان يصل عدد المستفيدات من هذا القرار الى 5 الاف فرصة عمل في الصيدليات والنظارات والمستحضرات العشبية.

واشار الهاجري الى أن فرص العمل مرشح للزيادة بسبب تشجيعه على الاستثمار في قطاع الصيدليات متوقعا افتتاح المزيد من الصيدليات لعمل الصيدلانيات ومساعديهم داخل المجمعات التجارية.

إسحاق الهاجري