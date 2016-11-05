باكستان: مسيرات حاشدة تنديداً باعتداءات الحوثي

خرجت مسيرات حاشدة في مختلف المدن الباكستانية أمس تأييداً للمملكة، وتنديداً بمحاولة الحوثيين إطلاق صاروخ على منطقة مكة المكرمة وبتدخلات إيران في شؤون الدول الإسلامية ودعمها للإرهاب.

وقاد رئيس مجلس علماء باكستان الشيخ طاهر الأشرفي مسيرة في مدينة لاهور تحت شعار "يوم الدفاع عن أرض الحرمين الشريفين". ودعا الأشرفي الدول الإسلامية إلى تبني موقف صارم من الانقلابيين في اليمن ومن تحركات مليشيات إيران، مثل حزب الله وغيرها.

كما أكد أئمة المساجد في خطبة الجمعة أمس دعمهم للمملكة واستنكارهم لنشاطات إيران التخريبية التي تزرع التفرقة في جنبات الأُمّة الواحدة.