عضو بـ"رياضة البرلمان": اللجنة ستبدأ مناقشة قانون الرياضة الأحد

كتب ـ هشام عبد الجليل

قال سمير البطيخى، عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، إن اللجنة ستبدأ غدا، الأحد، لمناقشة قانون الرياضة للوقوف على ما جاء به من مواد ومراجعتها وتقديم مقترحات ومن المتوقع أن يخرج القانون للنور خلال دور الانعقاد الثانى للبرلمان وذلك لأهميته فى مستقبل الرياضة المصرية.

وأشار البطيخى، فى تصريحه لـ"اليوم السابع" إلى أن قانونى الرياضة والهيئات الشبابية وحسم ملف عودة الجماهير من الملفات الشائكة التى تعطيها اللجنة اهتماما بالغا للانتهاء منها فى دور الانعقاد الثانى، موضحا أن قانون الهيئات الشبابية تم الانتهاء منه ومتوقع أن ينزل الجلسة العامة قريبا وفيما يخص قانون الرياضة سيتم الانتهاء منه خلال شهر على الأكثر.

ولفت إلى أن اللجنة تتابع مع الجهات الأمنية ووزارة الشباب والرياضة مسألة عودة الجماهير لاتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب.