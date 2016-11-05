مستشار وزير الزراعة: روسيا أكدت سلامة المنتجات المصدرة ولا حظر على البطاطس

كتب عز النوبى

قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، ورئيس فريق عمل صياغة القوانين والتشريعات الزراعية بوزارة الزراعة، إن وفد الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية، الذى زار مصر مؤخرا، بحث جميع الاشتراطات والإجراءات الرقابية على صادرات المنتجات الزراعية لروسيا وخاصة البطاطس، وأشاد الوفد بالإجراءات المتبعة فى تصدير الحاصلات الزراعية لأسواقها.

وكشف سعد نصار أن الوفد أكد أن جميع الإجراءات المتبعة من قبل الحجر الزراعى المصرى فى تصدير المنتجات الزراعية سليمة ومستوفاة جميع المتطلبات الروسية والاشتراطات العالمية.

وأكد مستشار وزير الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الوفد الروسى زار عدد من المعامل والمعاهد البحثية ومشروع العفن البنى، وعدد من مزارع البطاطس، ومحطات التعبئة والفحص، وكانت له ملاحظات بسيطة، بالإضافة إلى أنه تم إعادة قراءة بروتوكول التعاون، ومذكرات التفاهم الموقعة بين الجانبين فى تصدير الحاصلات الزراعية حتى يمكن تضمينها بالمستجدات المحلية والإقليمية والدولية، لزيادة حركة التبادل التجارى بين البلدين، وخاصة فى المنتجات الزراعية، مؤكدا أن الجانب الروسى أكد أنه لا يوجد حظر على صادرات البطاطس إلى الأسواق الروسية.

كان وفد من الهيئة الفيدرالية البيطرية والصحة النباتية الروسية زار القاهرة مؤخرا، للتعرف على الإجراءات والاشتراطات المتبعة فى تصدير المنتجات الزراعية لأسواقها، كما استهدفت الزيارة دعم الصادرات الزراعية بين القاهرة وموسكو، وزيادة حركة تبادل جميع أوجه الأنشطة الزراعية والصادرات والواردات الزراعية بين البلدين، وأشاد الجانب الروسى بالإجراءات والاشتراطات الرقابية المتبعة فى تصدير المنتجات الزراعية المصرية لموسكو.