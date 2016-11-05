"حقوق الإنسان" بالبرلمان تجتمع مع لجنة "الخمسة" لتحديد أسماء الشباب المفرج عنهم

كتب أحمد عرفة

أكد النائب شريف الوردانى، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إن اللجنة أعدت عدد كبير من أسماء المحبوسين للإفراج عنهم، موضحا أنهم سيرسلون تلك الأسماء إلى لجنة الخمسة المشكلة لإعداد قائمة للإفراج عن الشباب المحبوسين.

وحول عدد الأسماء، التى توصلت لها لجنة حقوق الإنسان، قال أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، لـ"اليوم السابع" إنه لا يمكن الإعلان عن تلك الأسماء ولكنها كثيرة، وتم تحديد معايير بعينها فى وضعهم على رأسها ألا يكون قد صدر ضدهم أحكام جنائية، وألا يكونون قد تلوثت أيديهم بالدماء، ولا ينتمون للجماعات الإرهابية، ولم يرتكبوا أعمال تهدد الأمن القومى.

وأشار أمين سر لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، إلى أن لجنة الخمسة المشكلة سوف تنسق بعد اجتماعها الأول، مع لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان حول تلك الأسماء، موضحا أن اجتماع مرتقب بين لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ولجنة الخمسة للاتفاق على الأسماء.