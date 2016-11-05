حبس طالب قتل شقيقه بعد تعديه على والديهما بالضرب بأكتوبر

كتب أحمد الجعفرى

طلبت نيابة أول أكتوبر برئاسة المستشار محمد يسرى، تحريات المباحث حول قتل طالب لشقيقه بعد طعنه بآلة حادة "مطواة" فى منطقة الصدر، نتيجة اعتياده التشاجر مع والديه وتعديه علهيما بالضرب، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى وأصدرت قرار بدفنه وتشريحه، وحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهم طالب فى المرحلة الثانوية، وأنه تدخل لفض مشاجرة نشبت بين والديه وشقيقه الأكبر "ماجد.ع" 21 سنة ويعمل نقاش، إلا أن الأمر تطور إلى شجار بين الطرفين، تعدى خلاله الأخير على الأول بالضرب ما دفع الأخير لأن يسحب "مطواة" ويسددها إلى صدر أخيه فسقط قتيلاً فى الحال.