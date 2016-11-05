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محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني

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محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني محمد بن راشد يعزي في وفاة عبدالواحد الرستماني

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، واجب العزاء بوفاة المغفور له بإذن الله عبدالواحد حسن الرستماني، حيث قام سموه يرافقه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي بزيارة مجلس عزاء المرحوم في منطقة جميرا في دبي، حيث أعرب سموه عن صادق عزائه ومواساته إلى نجل الفقيد، خالد، وعموم آل الرستماني، راجياً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه، إنا لله وإنا إليه راجعون.

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