مستشفى أبوظبي للصقور.. تحليق بجناحي الطب والسياحة

أصبح مستشفى أبوظبي للصقور الذي يعد أول وأكبر مستشفى للصقور من نوعه في العالمـ واحداً من أهم مناطق الجذب السياحي الرئيسية في إمارة أبوظبي، إذ صُنّف في المركز الثاني كوجهة سياحية في أبوظبي من خلال الدليل السياحي للإمارة.

ويعتبر المستشفى مركزاً رائداً لطب الصقور في جميع أنحاء العالم وقد اكتشف أمراضاً جديدة في الصقور وقد نشرت على الصعيد الدولي.

خدمات سياحية

وكان المستشفى الذي يستقبل سنوياً نحو 12 ألف صقر من دولة الإمارات ومن دول الخليج لتقديم خدمات العلاج والمتابعة والفحوصات المتقدمة، قد بدأ الترحيب بالسياح في عام 2007، وتم توفير خدمات سياحية متنوعة ومميزة ومنذ ذلك الحين أصبح واحداً من أكثر المناطق السياحية المرغوبة في الإمارة.

وشهدت المستشفى منذ افتتاح القسم السياحي زيادة سنوية من الزوار بنسبة 40 ٪، وحصل على أكثر من 26 جائزة دولية في مجال السياحة والجودة، ونوعية العمل والأداء المثالي في 5 مايو 2015 فاز مستشفى أبوظبي للصقور بجائزة السياحة المسؤولة في الشرق الأوسط من قبل جوائز السفر العالمية 2015 للسنة الثالثة على التوالي.

سمعة عالمية

ولم يكتفِ مستشفى أبوظبي للصقور بالترويج لبرامجه السياحية حول الصقور محلياً وإقليماً فقط، بل قام بالترويج لها على المستوى العالمي بالتعاون مع هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة من خلال إقامة المعارض في سوق السفر العالمي (WTM) في لندن بالمملكة المتحدة، ومعرض السياحة العالمي (ITB) في برلين بألمانيا، وسوق السفر العربي (ATM) في دبي بالإمارات، وكذلك معرض توب ريزا في باريس بفرنسا، علاوةً على العلاقات الوطيدة التي أقامها مع كبار مشغلي ووكالات الرحلات السياحية، إلى جانب الفنادق. وفي السنوات الأخيرة، مُنح مستشفى أبوظبي للصقور العديد من الجوائز الدولية من أوروبا والولايات المتحدة الأميركية على برنامجه السياحي الفريد.

12 ألفاً

ويستقبل المستشفى حوالي 12000 صقر سنوياً من دولة الإمارات ودول الخليج العربي واستقبل حوالي 78000 صقر منذ افتتاحه حتى نهاية 2015 هو مركز رائد لطب الصقور في جميع أنحاء العالم، وقد اكتشف أمراضاً جديدة في الصقور وقد نشرت على الصعيد الدولي.

وعلاوة على ذلك، يوفر مستشفى أبوظبي للصقور فرصة الحصول على برنامج تدريب طبي خاص للأطباء البيطريين والطلاب البيطريين والممرضين والمساعدين البيطريين، وفنيي المختبرات والصقارين، من مختلف البلدان في جميع أنحاء العالم وذلك من أجل تعزيز المعرفة الخاصة بطب وتربية الصقور ورعايتها على المستوى الدولي ورفع معايير الرعاية الصحية للصقور في جميع أنحاء العالم.

كما أن للمستشفى مرافق كبيرة جداً لرعاية الصقور، حيث يوجد فيه غرفتان للفحص وغرفتان للعمليات الجراحية وغرف كبيرة للعناية المركزة، وكذلك وحدة طب وجراحة العيون بالإضافة لوحدة الأشعة، ويستوعب مستشفى أبوظبي للصقور أكثر من 250 صقر للعلاج والإقامة وأكثر من 450 صقراً للمقيض ( لطرح الريش) وقد تم اضافة وحدة تربية وإنتاج الصقور بنجاح في عام 2013 وذلك لتوفير الصقور المهجنة المحلية للصقارين.

أركان المستشفى تثري الفضول بالمعرفة والتجربة

تشمل الزيارات السياحية للمستشفى زيارة متحف الصقارة الفريد، حيث تسلط الضوء بشكل معمق على تراث الصقارة التقليدي، وتتاح للزوار فرصة معاينة الأدوات والمعدات الخاصة برياضة الصقارة اضافة الى التعرف إلى عملية تسجيل الصقور وجوازات سفرهم الفريدة.

وتتضمن الجولة زيارة غرفة الفحص لمشاهدة كيف تتم العناية بالصقور من خلال عمليات إصلاح الريش أو «الباديكير» وسيخوضون تجربة عملية في الواقع الفعلي من خلال الوجود بالقرب من أنواع مختلفة من الصقور.

كما تتضمن الجولة زيارة إقفاص الطيور التي توفر الطيران الحر وتتمتع الصقور داخلها بحرية الطيران مع فرصة لالتقاط الصور مع الصقور وهي على ذراع السائح في حديقة المستشفى الجميلة. ويتم تنظيم الجولات التي تُقدَم برفقة مرشد باللغة الإنجليزية، ولكن يمكن الترتيب للحصول على جولات بلغات أخرى كالعربية والفرنسية والألمانية حسب الطلب، بالإضافة إلى لغات أخرى مثل الإسبانية والصينية عند الطلب.

«شاهين» للمؤتمرات

من جهة أخرى افتتح مستشفى أبوظبي للصقور مركز شاهين للمؤتمرات من أجل تلبية الحاجة للاجتماعات والمؤتمرات والمناسبات السياحية ولتوفير تجهيزات فريدة وحصرية للفعاليات والاجتماعات وورش العمل والمؤتمرات.

كما يوفر مستشفى أبوظبي للصقور مركز رعاية الحيوانات الأليفة، حيث يقدم رعاية متقدمة وممتازة للحيوانات الأليفة، كما يقدم خدمات شاملة للحيوانات الأليفة مثل الاستشارات الطبية، والعمليات الجراحية المتقدمة مثل جراحات العظام، وخدمات التزيين وخدمات تدريب الكلاب.

وكذلك يوفر فندق كبير لإقامة الحيوانات الأليفة من الكلاب والقطط ويوفر الرعاية المميزة للحيوانات الأليفة أثناء الإقامة في الفندق. وأضافت مستشفى أبوظبي للصقور حديقة اللياقة للكلاب، وذلك لتوفير مساحة مميزة للكلاب لممارسة التمارين الرياضية والتدريب والاجتماع والتواصل مع الكلاب الأخرى، وكذلك الاجتماع مع أصحاب الحيوانات الأليفة.

وعلاوة على ذلك، في عام 2010، قررت حكومة أبوظبي فتح مأوى أبو ظبي للحيوانات السائبة تحت إدارة مستشفى أبوظبي للصقور لرعاية القطط والكلاب الضالة والمهجورة في إمارة أبوظبي. وبعد أن يتم تأهيل القطط والكلاب السائبة يمكن لعشاق الحيوانات الأليفة تبني هذه الحيوانات الأليفة.

تأهيل

يتولى مستشفى أبوظبي للصقور مهام المراقبة الطبية لبرنامج المغفور له الشيخ زايد لإطلاق الصقور، وتجري إعادة تأهيل الصقور لبرنامج الإطلاق، وقام بتقديم برنامج إطلاق الصقور المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، عام 1995. وكان الهدف من البرنامج إعادة الصقور البرية (الشاهين) و(الحر) إلى موطنها الأصلي لزيادة عددها وحمايتها من الانقراض.