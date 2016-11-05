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مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفل بالمناسبة

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مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفل بالمناسبة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان تحتفل بالمناسبة

احتفلت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان أمس بـيوم العلم، استجابة لمبادرة ودعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، الخاصة بإعلاء العلم في جميع الدوائر والمؤسسات والجهات في الدولة احتفاء بهذا اليوم والذي تحتفل به دولة الإمارات سنوياً في مثل هذا اليوم الثالث من نوفمبر.

وقال سامي عبد الله قرقاش المدير التنفيذي للمؤسسة إن الاحتفال بيوم العلم هو تعبير عن ولاء وانتماء شعب الإمارات كافة لهذا الوطن وقادته وتلاحم أفراد المجتمع صغاراً وكباراً وشعورهم بالمسؤولية تجاه هذا الوطن الغالي.

وأشار إلى أن مشاركة المؤسسة تهدف إلى إبراز العشق للوطن وبذل الغالي والنفيس لأجل الحفاظ على اتحاد دولة الإمارات فضلا عن ما يرمز العلم من تاريخ وإنجازات وسيادة وطاقة إيجابية ووحدة وانتماء.

وشارك جميع أعضاء فريق العمل بالمؤسسة وأطفال حضانة المنال التابعة للمؤسسة في هذه المناسبة الوطنية مظهرين مظاهر الفرحة والابتهاج والاعتزاز براية الاتحاد.

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