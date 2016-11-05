مسابقة الشيخة فاطمة للقرآن الكريم تبدأ غداً

أكملت اللجنة المنظمة لجائزة دبي الدولية للقرآن الكريم استعداداتها لانطلاق مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم للإناث في دورتها الأولى.

وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة إن العمل يجري على قدم وساق لاكتمال جميع الاستعدادت الخاصة بإقامة المسابقة التي تنطلق غداً وتستمر حتى 18 نوفمبر الجاري.

وجرى تشكيل فرق عمل للاستقبال والسكن والمواصلات إضافة إلى تشكيل فريق عمل متواجد على مدار الساعة في مطار دبي الدولي، كما سيكون هناك فريق عمل بمقر إقامة المتسابقات وفريق آخر للتنظيم بقاعة المسابقة، كما عبر بوملحة عن سعادته لمستوى المشاركة الواسعة للدول المشاركة في المسابقة حيث وصل العدد لـ 72 منها 19 دولة عربية و15 من الجاليات المسلمة في الدول الاوروبية و3 مشاركات من أميركا اللاتينية و23 من الدول الإفريقية و12 دولة آسيوية.

وذكر الأستاذ الدكتور محمد عبدالرحيم سلطان العلماء عضو اللجنة المنظمة للجائزة رئيس وحدة المسابقات ان اللجنة حرصت على أن تخرج الدورة الأولى لمسابقة الشيخة فاطمة بنجاح وتميز لأنها تحمل اسم «أم الإمارات» وذلك نظراً للمكانة الرفيعة التي تحظى بها سموها في مجتمع الإمارات والعالم. وأضاف أن الجائزة أكملت ترتيباتها الخاصة بالأمور الفنية ومنها إعداد الأسئلة التي فاقت أكثر من 500 سؤال كما تم تشكيل لجنة تحكيم دولية خاصة لهذه الدورة.