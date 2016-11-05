سفارات الدولة وبعثاتها التمثيلية في العالم تحتفل بيوم العلم

احتفلت سفارات الدولة والبعثات التمثيلية بيوم العلم، معبرة عن مشاعر الفخر والاعتزاز والوفاء لدولة الإمارات، قيادة وشعباً، مجددة مواثيق الولاء والانتماء للوطن الغالي، والعزم على خدمة العلم والعمل على استمرار رفعته ومنعته، وبذل الروح من أجله ليبقى شامخاً خفاقاً في كافة المواقف والظروف والأوقات.

يأتي ذلك تجاوباً مع دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتنظيم حملة وطنية للاحتفال بيوم العلم، والذي يصادف 3 نوفمبر ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مقاليد الحكم في البلاد.

وشهدت سفارة الدولة لدى المملكة العربية السعودية مراسم الاحتفال بيوم العلم وذلك في المدخل الرئيسي لمقر البعثة بالرياض، فيما أشرف محمد سعيد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة على مراسم رفع العلم بمشاركة أعضاء البعثة من الدبلوماسيين والمواطنين وجميع منسوبي السفارة.

وقام صالح محمد بن نصرة سفير الدولة لدى دولة قطر برفع علم الدولة على سارية مقر البعثة بحضور جميع أعضاء السفارة من الدبلوماسيين والموظفين.

وفي سفارة الدولة لدى مملكة البحرين تم رفع علم دولة الإمارات بمقر البعثة في المنامة بحضور سعيد الكتبي وموظفي السفارة وبمشاركة كوكبة من قوات الدولة المشاركة في “تمرين أمن الخليج - 1”، وذلك بالتزامن مع كل الوزارات والدوائر بالدولة.

وفي سلطنة عمان والكويت تم رفع علم دولة الإمارات وبحضور السفراء وأعضاء البعثة الدبلوماسية وموظفي السفارة.

كما أحيت بعثات الدولة لدى كل من القاهرة وعمّان، والجزائر، وبغداد، وتونس، ونواكشوط، والخرطوم، والمغرب ولبنان وجيبوتي فعالية يوم العلم بحضور السفراء والقناصل ورؤساء البعثات إضافة إلى مشاركة أعضاء البعثة.

وشهد احتفال سفارة الدولة لدى أستراليا بيوم العلم حضور معالي نجلاء بنت محمد العور وزيرة تنمية المجتمع والدكتور عبيد الحيري سالم الكتبي سفير الدولة لدى أستراليا مع دبلوماسيي وموظفي السفارة.

كما شهدت بعثات الدولة بمقراتها بمختلف الدول الآسيوية مراسم إحياء يوم العلم في كل من طوكيو، وسنغافورة، وجاكرتا، وإسلام آباد، وطهران، ونيودلهي، وكولومبو، ودكا، وجاكرتا، وأولان باتور، وبانكوك، وبكين، وسيؤول، وكاتماندو ومومباي، وكيرلا، وكراتشي، وكوانج جو، بحضور السفراء والقناصل ورؤساء البعثات وبمشاركة أعضائها من دبلوماسيين وموظفين، إضافة إلى مواطني دولة الإمارات المتواجدين بهذه الدول.

كما وشهدت البعثات التمثيلية للدولة في أوروبا مراسم إحياء فعالية يوم العلم، ففي سفارة الدولة لدى اسبانيا قامت السفيرة الدكتورة حصة عبد الله أحمد العتيبة برفع علم الدولة على مقر البعثة احتفالاً بهذه المناسبة الوطنية وبمشاركة أعضاء وموظفي السفارة والملحقية العسكرية.

كما تم إحياء مراسم فعالية يوم العلم بمشاركة أعضاء بعثات الدولة الدبلوماسية والقنصلية في كل من بروكسل، وموسكو، ولندن، وأثينا، وأوسلو، واستكهولم، وباريس، ووارسو، ودبلن، ولشبونة، وأستانا، وبوخارست، وبلغراد، ولاهاي، وباكو، ومنسك، وكييف، وأستانا، وعشق آباد، ومونتينيغرو، وبرلين، إضافة إلى بعثة الدولة لدى منظمة حلف شمال الأطلسي (حلف الناتو) في بروكسل.