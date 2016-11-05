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طحنون بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان

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طحنون بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان طحنون بن محمد وهزاع بن زايد يعزيان

قدم سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي في المنطقة الشرقية وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي واجب العزاء إلى خلفان النعيمي في وفاة المغفور له نجله سعيد الذي وافته المنية في حادث مؤسف في يوم العلم وذلك في بيت العائلة بمنطقة أم غافة في العين.

وأعربا سموهما لذوي الفقيد وعموم الأسرة عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما، راجين الله العلي القدير أن يلهمهم الصـبر والسلوان وأن يسكن الفقيد فسيح جناته. كما قدم العزاء الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان وكيل ديوان ممثل حاكم أبوظبي بالمنطقة الشرقية، والشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير مكتب شؤون أسر الشهداء بديوان ولي عهد أبوظبي والشيخ زايد بن طحنون آل نهيان.

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