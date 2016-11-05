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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة فارس الزيودي

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نهيان بن مبارك يعزي في وفاة فارس الزيودي نهيان بن مبارك يعزي في وفاة فارس الزيودي

قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله فارس الزيودي، الإعلامي في وكالة أنباء الإمارات، الذي وافته المنية عقب حادث أليم.

وأعرب معاليه خلال زيارته منزل أهل الفقيد بمنطقة الرده في دبا الفجيرة عن خالص تعازيه إلى أنجال وذوي وأسرة المغفور له، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم العزاء معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة.

وحضر تقديم واجب العزاء محمد جلال الريسي المدير التنفيذي لوكالة أنباء الإمارات ومحمد السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة.

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