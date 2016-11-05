أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

باسم الجزار رئيسا لوحـدة بمم الجديدة بتلا

Google+ Print
باسم الجزار رئيسا لوحـدة بمم الجديدة بتلا باسم الجزار رئيسا لوحـدة بمم الجديدة بتلا

>المنوفية - محمود شاكر

أعلن المهندس أحمد أبو دان رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أن باسم الجزار تولى رئاسة الوحدة المحلية لقرية بمم . 

 

وأوضح أبو دان ان الجزار بدأ عملة اليوم، بحملات نظافة بجميع شوارع القرية، و أشرف على العمال  وطالبهم ببذل الجهـد والعمل على نظافة وتجميل شوارع قرى الوحدة وقسم العمل لمجموعات منهم من يقوم بصيانة الكهرباء  ومنهم من يقوم بدهان أعمدة الشوارع الرئيسية ومنهم من يقوم بتجميع ورفع المخلفات . 
> والتقى الجزار بعمال المنظومة والسائقين ووجه لهم الشكر وطالبهم بالاجتهاد والتفانى فى العمل . 


> ومن ناحية أخرى أوضح الجزار أنه جار حاليا إعداد بوابة لمدخل الوحدة  بالمشاركة المجتمعيـة تليق بالوحدة المحلية ببمم.

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365