باسم الجزار رئيسا لوحـدة بمم الجديدة بتلا

المنوفية - محمود شاكر

أعلن المهندس أحمد أبو دان رئيس مركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، أن باسم الجزار تولى رئاسة الوحدة المحلية لقرية بمم .

وأوضح أبو دان ان الجزار بدأ عملة اليوم، بحملات نظافة بجميع شوارع القرية، و أشرف على العمال وطالبهم ببذل الجهـد والعمل على نظافة وتجميل شوارع قرى الوحدة وقسم العمل لمجموعات منهم من يقوم بصيانة الكهرباء ومنهم من يقوم بدهان أعمدة الشوارع الرئيسية ومنهم من يقوم بتجميع ورفع المخلفات .

> والتقى الجزار بعمال المنظومة والسائقين ووجه لهم الشكر وطالبهم بالاجتهاد والتفانى فى العمل .



> ومن ناحية أخرى أوضح الجزار أنه جار حاليا إعداد بوابة لمدخل الوحدة بالمشاركة المجتمعيـة تليق بالوحدة المحلية ببمم.