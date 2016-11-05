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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حد من انفعالاتك بمحيط العمل قبل فوات الأوان

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حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حد من انفعالاتك بمحيط العمل قبل فوات الأوان حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.. حد من انفعالاتك بمحيط العمل قبل فوات الأوان

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من الأبراج المائية شديدة الذكاء والتى تتسم بسلاطة اللسان وانتقاد من أمامهم بشكل لاذع فى التعامل مع الآخرين، ويظهرون بأكثر من شخصية حتى أصبحت الإزدواجية لصيقة بهم، ونستعرض لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفى والمهنى والصحى وتوقعات علماء الأبراج.

 

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

حان الوقت لتخف من حدة انفعالاتك مع الآخرين، فعليك أن تتخلى بعض الشئ عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للعديد من الأمور التى تعود عليك بالسلب فيما يتعلق بمجال العمل وتحديداً رفقاء العمل فاكسبهم قفبل فوات الآوان.

 

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراَ حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

 

الجوزاء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

 

 ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

 


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مصر 365

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