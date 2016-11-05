أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى

>

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، الذى يتمتع أصحابه بحب التحكم والسيطرة على من حوله، وعلى الرغم من أن هذه السيطرة تكون برغبة الحب إلا أنها دائمًا ما تزعج الآخرين.

 

برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم فرصة لفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك بعد موجة المشاكل والأزمات التى طالت علاقتكما الفترة الماضية وأثرت عليها، فأمامك فرصة أخيرة للتمسك بشريكك.

 

الجدى على الصعيد المهنى ..

سيتم تكليف بمزيد من المهام الجديدة فى عملك مما سيجعلك لا تؤدى أداءاً جيداً، فحاول التأقيلم مع الوضع الجديد لأن مهاراتك تمكنك من القيام بذلك.

 

برج الجدى على الصعيد الصحى..

صحتك بحاجة الى أطعمة صحية ونظام غذائى جديد بشرط الالتزام به جيداً، والتقليل من الأطعمة السريعة والمياه الغازية، والإكثار من الفواكه والعصائر الطبيعية.

 

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية ستصبح جيدة وستتخلص أخيراً من كافة المشكلات التى كانت تزعجك من قبل.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى