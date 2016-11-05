حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد الصحى والعاطفى

نقدم لكم اليوم توقعات علماء الفلك لأبناء برج الجدى، الذى يتمتع أصحابه بحب التحكم والسيطرة على من حوله، وعلى الرغم من أن هذه السيطرة تكون برغبة الحب إلا أنها دائمًا ما تزعج الآخرين.

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم فرصة لفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك بعد موجة المشاكل والأزمات التى طالت علاقتكما الفترة الماضية وأثرت عليها، فأمامك فرصة أخيرة للتمسك بشريكك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

سيتم تكليف بمزيد من المهام الجديدة فى عملك مما سيجعلك لا تؤدى أداءاً جيداً، فحاول التأقيلم مع الوضع الجديد لأن مهاراتك تمكنك من القيام بذلك.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

صحتك بحاجة الى أطعمة صحية ونظام غذائى جديد بشرط الالتزام به جيداً، والتقليل من الأطعمة السريعة والمياه الغازية، والإكثار من الفواكه والعصائر الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية ستصبح جيدة وستتخلص أخيراً من كافة المشكلات التى كانت تزعجك من قبل.