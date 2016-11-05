برج العقرب حظك اليوم السبت 5/11/2016

يمكن أن نطلق عليه الصندوق الأسود الذى يحتوى على الحقيقة الكاملة دون أن يفصح عنها، وروح هادئة ومشاعر دافئة تستتر وراء هذا القناع الذى يضعه برج العقرب الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تشعر بتقصير حاد فى الجانب العملى هذه الفترة، لكن الأجواء حولك مليئة بالرتابة التى من شأنها أن تؤثر على حالتك المزاجية ومن ثم الأداء المهنى، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، فالأمور ستكون على ما يرام قريباً.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الحب بلا أمل أسمى معانى العشق..هكذا يفكر مولود العقرب فى كثير من الأحيان، الأمر الذى يجعل علاقاته العاطفية قليلة جداً لأنه نادراً ما يتعلق بأشخاص فى حياته يعطيهم ثقته.

على الصعيد الصحى ..

تنظيم وقتك وحصولك على قسط كافى من النوم، هو كل ما تحتاجه حالياً للعودة إلى نشاطك المهنى وحالتك الصحية المعهودة، ولا تنسى أن تنظم وجبات الغذائية، لتعيد بناء حياتك الصحية من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يواجه عدد من الصعوبات فى العمل، بعد أن أرهقه الروتين والمشاكل الجانبية التى تزيد من شعورها لدائم بالخمول والابتعاد عن تنفيذ أفكاره بالكفاءة التى اعتاد عليها رؤسائه.