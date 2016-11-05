برج العذراء حظك اليوم السبت 5/11/2016

الانتقاد وعشق التفاصيل والحكمة التى تطغى على تفكيره فى معظم الأحيان، والبحث عن المثالية ورغبة العيش فى المدينة الفاضلة، والميل إلى العزلة والاكتفاء بفيلم قديم أم أغنية لها ذكرى خاصة عنده هى أبرز صفات برج العذراء الذى نقدم له حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

برج العذراء على الصعيد المهنى..

انفراجة مالية قريبة تساعدك على الخروج من ازماتك فى العمل، بعد أن تعثرت كثيراً فى الفترة الماضية، وربما يكون تشتت تفكيرك وسوء حالتك المزاجية هما سبب حالة الركود الفكرى التى تعيشها.

برج العذراء على الصعيد العاطفى ..

الاستماع إلى مقطوعة موسيقية لها ذكرى خاصة عندك وقراءة كتاباتك القديمة هى الحالة المسيطرة عليك فى هذه الأيام، والرجوع إلى التواجد مع أصدقائك القدامى سيساعدك فى تحسين حالتك المزاجية.

على الصعيد الصحى..

الابتعاد عن الوجبات السريعة يجنبك مشاكل القولون، وتحتاج إلى اللجوء إلى الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية حتى تعود إلى نظامك الصحى الذى اعتدت عليه.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يمر بعدة مشاكل فى حياته تؤثر عليه بشكل سلبى وتجعله يميل إلى العزلة و الرغبة فى التخلى عن الجميع والاكتفاء بذكرياته القديمة فقط.