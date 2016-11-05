برج الدلو حظك اليوم السبت 5/11/2016

يتميز بمشاعره الرقيقة وحدسه القوى، عاشق لكل ما يتعلق بالفن وكبرياء وثقة لا يهزهما أحد هذه هى أبرز صفات برج الدلو الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى و الصحى، ذلك بالإضافة إلى ميول الدلو الدائمة إلى العزلة والتفكير فى الأشياء التى تهم شخصه فقط.

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لن تضطر إلى الحديث مع الزملاء كثيراً فى الفترة القادمة، فلديك الكثير من الأفكار والمشروعات التى تحتاج منك وقت وجهد حتى تستطيع إنجازها كما ترغب، خاصة أن الجميع ينتظر نتيجة هذه المشروعات.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

حالتك المزاجية متقلبة لكنك لا تثق بالكثيرين، ونادراً ما تعطى أسرارك لأحد، لكن شريك حياته له الحق فى معرفة الأمور التى تتعلق بحياتكما معاً، خاصة أن ابتعادك لفترات قد يخيفه ويعطيه شعور بالتجاهل.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط قصير من الراحة فيكفيك بضعة ساعات بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الدلو بهذه القرارات.