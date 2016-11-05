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برج الحوت حظك اليوم السبت 5/11/2016

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برج الحوت حظك اليوم السبت 5/11/2016 برج الحوت حظك اليوم السبت 5/11/2016

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برج مائى يحمل مواليده قلباً هادئاً وعاطفة ملتهبة وميول فنية وأدبية، يكرهون التعالى ويترددون كثيراً قبل اتخاذ قراراتهم، هذه هى أبرز صفات الذى نقدم له على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى.

 

برج الحوت على الصعيد المهنى..

الآراء الصريحة دائماً ما تضعك فى مشاكل عديدة خاصة فى الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت الأجواء حولك أكثر تردداً، كن حذراً فى حديثك أكثر من ذلك، ولا تجعل انفعالك فى بعض الأوقات يتسبب لك فى خسائر على المستوى المهنى.

 

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

الشعور بالوحدة يلازمك هذه الفترة، وتحتاج إلى التخلى عن بعض قراراتك فى الحديث مع عدد من الأشخاص الذين توترت علاقتك بهم فى الفترة الماضية، فربما تكون لديهم القدرة على مساعدتك فى الفترة الحالية.

 

على الصعيد الصحى..

الميل الدائم إلى العزلة ناتج عن سوء حالتك النفسية، وبداية لظهور أعراض الاكتئاب، وتحتاج إلى زيارة ضرورية لأخصائى نفسى حتى لا تتراكم المشاكل عليك.

 

توقعات علماء الفلك لمولود الحوت..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش بشكل مضطرب ونفسية متخبطة بعد أن زادت أزماته الأسرية، وتوترت أجواء العمل من حوله، فأصبح غير قادر على التعامل بطبيعته هذه الفترة.


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مصر 365

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