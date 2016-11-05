حظك اليوم برج الأسد السبت 5/11/2016

واحداً من أهم الأبراج النارية التى تتسم بالشجاعة وحبها للمغامرة والغيرة الشديدة، بالإضافة على الغرور والأنانية اللذان يعتبران أبرز عيوبه، هذه هى أبرز صفات برج الأسد الذى نقدم له اليوم حظك اليوم على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، فضلاً عن ولائهم

على الصعيد المهنى..

اليوم هو الأفضل لك على الإطلاق، ويمكن أن تختار عدد من الزملاء المقربين وتحكى لهم عن طبيعة أفكارك الجديدة، فالوقت يحتاج الآن إلى كثير من الآراء حتى تستطيع تطوير أفكارك وتحقيق نتائج مميزة.

على الصعيد العاطفى..

الشك يمكن ان يقضى على علاقتك بالحبيب، وغرورك وتعاليك فى اتخاذ خطوة إيجابية فى العلاقة، يجعل أيام هذه العلاقة معدودة، وتحتاج إلى مراجعة حساباتك حتى لا تفقد ما تبقى من علاقاتك الأسرية والعاطفية.

على الصعيد الصحى

زيارة عاجلة إلى طبيب الأسنان، تكشف لك عن كثير من الأمراض التى تراكمت ليك بسبب اهمالك، وغسل أسنانك بشكل منتظم سيساعدك كثيراً فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من تشتت التفكير وعدم القدرة على اتخاذ قرارات بشأن حياته العاطفية، ذلك بالرغم من النجاحات المتوالية فى الجانب المهنى الذى يفصله تماماً عن مشاكله الشخصية.