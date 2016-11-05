حظك اليوم وتوقعات الأبراج اليوم السبت 5/11/2016 على الصعيد العملى والعاطفى والصحى وبرج الأسد الأفضل حظا

يعتبر اليوم من الأيام السعيدة بالنسبة للكثير من الأبراج حتى الأحداث غير الإيجابية أو غير المتوقعة التى تحدث للبعض ستظهر نتائجها الإيجابية فى وقتٍ لاحق ولكن برج الأسد هو الأفضل حظًا خلال اليوم والأيام المقبلة.

حظك اليوم برج الأسد السبت 5/11/2016 ونجاحات كثيرة على المستوى المهنى

على الصعيد المهنى

اليوم هو الأفضل لك على الإطلاق، ويمكن أن تختار عدد من الزملاء المقربين وتحكى لهم عن طبيعة أفكارك الجديدة، فالوقت يحتاج الآن إلى كثير من الآراء حتى تستطيع تطوير أفكارك وتحقيق نتائج مميزة.

على الصعيد العاطفى

الشك يمكن ان يقضى على علاقتك بالحبيب، وغرورك وتعاليك فى اتخاذ خطوة إيجابية فى العلاقة، يجعل أيام هذه العلاقة معدودة، وتحتاج إلى مراجعة حساباتك حتى لا تفقد ما تبقى من علاقاتك الأسرية والعاطفية.

على الصعيد الصحى

زيارة عاجلة إلى طبيب الأسنان، تكشف لك عن كثير من الأمراض التى تراكمت ليك بسبب اهمالك، وغسل أسنانك بشكل منتظم سيساعدك كثيراً فى الفترة المقبلة.

توقعات علماء الفلك:

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الأسد أن يعيش حالة من تشتت التفكير وعدم القدرة على اتخاذ قرارات بشأن حياته العاطفية، ذلك بالرغم من النجاحات المتوالية فى الجانب المهنى الذى يفصله تماماً عن مشاكله الشخصية

برج العقرب حظك اليوم السبت 5/11/2016 ومفاجآت سارة

برج العقرب على الصعيد المهنى..

تشعر بتقصير حاد فى الجانب العملى هذه الفترة، لكن الأجواء حولك مليئة بالرتابة التى من شأنها أن تؤثر على حالتك المزاجية ومن ثم الأداء المهنى، ولا تحمل نفسك فوق طاقتها، فالأمور ستكون على ما يرام قريباً.

برج العقرب على الصعيد العاطفى ..

الحب بلا أمل أسمى معانى العشق..هكذا يفكر مولود العقرب فى كثير من الأحيان، الأمر الذى يجعل علاقاته العاطفية قليلة جداً لأنه نادراً ما يتعلق بأشخاص فى حياته يعطيهم ثقته.

على الصعيد الصحى ..

تنظيم وقتك وحصولك على قسط كافى من النوم، هو كل ما تحتاجه حالياً للعودة إلى نشاطك المهنى وحالتك الصحية المعهودة، ولا تنسى أن تنظم وجبات الغذائية، لتعيد بناء حياتك الصحية من جديد.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العقرب أن يواجه عدد من الصعوبات فى العمل، بعد أن أرهقه الروتين والمشاكل الجانبية التى تزيد من شعورها لدائم بالخمول والابتعاد عن تنفيذ أفكاره بالكفاءة التى اعتاد عليها رؤسائه.

برج الحوت حظك اليوم السبت 5/11/2016 وأجواء متوترة فى العمل

برج الحوت على الصعيد المهنى..

الآراء الصريحة دائماً ما تضعك فى مشاكل عديدة خاصة فى الفترة الأخيرة، بعدما أصبحت الأجواء حولك أكثر تردداً، كن حذراً فى حديثك أكثر من ذلك، ولا تجعل انفعالك فى بعض الأوقات يتسبب لك فى خسائر على المستوى المهنى.

برج الحوت على الصعيد العاطفى ..

الشعور بالوحدة يلازمك هذه الفترة، وتحتاج إلى التخلى عن بعض قراراتك فى الحديث مع عدد من الأشخاص الذين توترت علاقتك بهم فى الفترة الماضية، فربما تكون لديهم القدرة على مساعدتك فى الفترة الحالية.

على الصعيد الصحى..

الميل الدائم إلى العزلة ناتج عن سوء حالتك النفسية، وبداية لظهور أعراض الاكتئاب، وتحتاج إلى زيارة ضرورية لأخصائى نفسى حتى لا تتراكم المشاكل عليك.

توقعات علماء الفلك لمولود الحوت..

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الحوت أن يعيش بشكل مضطرب ونفسية متخبطة بعد أن زادت أزماته الأسرية، وتوترت أجواء العمل من حوله، فأصبح غير قادر على التعامل بطبيعته هذه الفترة.

برج العذراء حظك اليوم السبت 5/11/2016 وانفراجة مالية بعد الأزمة

برج العذراء على الصعيد المهنى

انفراجة مالية قريبة تساعدك على الخروج من ازماتك فى العمل، بعد أن تعثرت كثيراً فى الفترة الماضية، وربما يكون تشتت تفكيرك وسوء حالتك المزاجية هما سبب حالة الركود الفكرى التى تعيشها.

برج العذراء على الصعيد العاطفى

الاستماع إلى مقطوعة موسيقية لها ذكرى خاصة عندك وقراءة كتاباتك القديمة هى الحالة المسيطرة عليك فى هذه الأيام، والرجوع إلى التواجد مع أصدقائك القدامى سيساعدك فى تحسين حالتك المزاجية.

على الصعيد الصحى

الابتعاد عن الوجبات السريعة يجنبك مشاكل القولون، وتحتاج إلى اللجوء إلى الفاكهة والخضروات والعصائر الطبيعية حتى تعود إلى نظامك الصحى الذى اعتدت عليه.

توقعات علماء الفلك لمولود العذراء

يتوقع علماء الفلك لمولود برج العذراء أن يمر بعدة مشاكل فى حياته تؤثر عليه بشكل سلبى وتجعله يميل إلى العزلة و الرغبة فى التخلى عن الجميع والاكتفاء بذكرياته القديمة فقط.

برج الدلو حظك اليوم السبت 5/11/2016 لا داعى لتضيع الوقت

برج الدلو على الصعيد المهنى..

لن تضطر إلى الحديث مع الزملاء كثيراً فى الفترة القادمة، فلديك الكثير من الأفكار والمشروعات التى تحتاج منك وقت وجهد حتى تستطيع إنجازها كما ترغب، خاصة أن الجميع ينتظر نتيجة هذه المشروعات.

برج الدلو على الصعيد العاطفى ..

حالتك المزاجية متقلبة لكنك لا تثق بالكثيرين، ونادراً ما تعطى أسرارك لأحد، لكن شريك حياته له الحق فى معرفة الأمور التى تتعلق بحياتكما معاً، خاصة أن ابتعادك لفترات قد يخيفه ويعطيه شعور بالتجاهل.

على الصعيد الصحى ..

حالتك الصحية مستقرة لكنك تحتاج للحصول عى قسط قصير من الراحة فيكفيك بضعة ساعات بعيداً عن روتين العمل والتفكير فى مشاغلك ومشاكلك العاطفية والسفر إلى مكان محبب إليك.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة

يتوقع علماء الفلك لمولود برج الدلو أن يعيد التفكير فى عدد من القرارات التى ستؤثر على حياته الشخصية بشكل عام على الصعيد المهنى والعاطفى، ومفاجئات سارة تزيد من تعلق مولود الدلو بهذه القرارات.

حظك اليوم برج الجدى ليوم السبت 5/11/2016 صفحة جديدة مع شريك حياتك

حظك اليوم برج الجدى على الصعيد العاطفى..

اليوم فرصة لفتح صفحة جديدة مع شريك حياتك بعد موجة المشاكل والأزمات التى طالت علاقتكما الفترة الماضية وأثرت عليها، فأمامك فرصة أخيرة للتمسك بشريكك.

الجدى على الصعيد المهنى ..

سيتم تكليف بمزيد من المهام الجديدة فى عملك مما سيجعلك لا تؤدى أداءاً جيداً، فحاول التأقيلم مع الوضع الجديد لأن مهاراتك تمكنك من القيام بذلك.

برج الجدى على الصعيد الصحى..

صحتك بحاجة الى أطعمة صحية ونظام غذائى جديد بشرط الالتزام به جيداً، والتقليل من الأطعمة السريعة والمياه الغازية، والإكثار من الفواكه والعصائر الطبيعية.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

يتوقع علماء الفلك أن المرحلة المقبلة ستكون أفضل على كل المستويات، كما أن أوضاعك العائلية ستصبح جيدة وستتخلص أخيراً من كافة المشكلات التى كانت تزعجك من قبل.

حظك اليوم برج السرطان السبت 5/11/2016 أزمات عاطفية جديدة

حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهنى..

حان الوقت لتنفيذ مشروع خاص بك بعيداً عن ضغوط العمل التى لا تناسبك، ولكن عليك التفكير جيداً قبل اختيار فكرة المشروع الذى ستعتمد عليه فى حياتك المادية .

السرطان على الصعيد العاطفى :

لا مانع من سماع وجهة نظر شريك حياتك فى بعض المشكلات التى تواجهك، فمن المهم أن تشركه فى أمور كثيرة فى حياتك، فقد يكون له رأى مفيد ووجهة نظر مختلفة.

السرطان على الصعيد الصحى :

مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال ، بسبب عدم التزامك بتعليمات الطبيب ، فانت بحاجة التى تغيير نظامك الغذائى وتناول الأطعمة المفيدة لجسدك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة:

تغيرات جذرية تطرأ على حياتك خلال الفترة المقبلة ، لا حل أمامك سوى التأقلم مع الوضع الجديد ومحاولة التمتع بالأعمال والمهام الجديدة

حظك اليوم برج القوس السبت 5/11/2016 احذر حقد زملائك

حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفى..

المشكلات تتفاقم فى علاقتك بشريك حياتك ، وتضطر الى اتخاذ قرار نهائى وحاسم بشأن هذه العلاقة، ولكن لا تتعجل وتمهل فى التفكير حتى لا تندم على أمر قرار تتخذه.

برج القوس على الصعيد المهنى ..

أداؤك المهنى مرضى لرؤسائك ولكن احذر من حقد زملائك فى العمل ولا تدخل معهم فى نقاشات جانبية بعيدة عن مجال العمل.

برج القوس على الصعيد الصحى..

اهمالك المتكرر فى صحتك سيكون له نتيجة سلبية خطيرة عليك خلال فترة قصيرة، فليس أمامك خيار أخر سوى زيارة الطبيب والاهتمام بصحتك خاصة بعد الاعراض التى ظهرت عليك مؤخرا.

توقعات علماء الفلك لك فى المرحلة المقبلة..

قد يتعرض أحد زملائك لموقف صعب اليوم ويطلب مساعدتك، فلا تتردد فى تقديم العون والنصحية ، فتذكر كم مرة ساعدك أصدقائك حينما طلبت منهم مساعدة.

حظك اليوم برج الجوزاء ليوم السبت 5/11/2016 حد من انفعالاتك بمحيط العمل قبل فوات الأوان

حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهنى..

حان الوقت لتخف من حدة انفعالاتك مع الآخرين، فعليك أن تتخلى بعض الشئ عن انفعالاتك الزائدة حتى لا تتعرض للعديد من الأمور التى تعود عليك بالسلب فيما يتعلق بمجال العمل وتحديداً رفقاء العمل فاكسبهم قفبل فوات الآوان.

الجوزاء على الصعيد العاطفى :

قد تنشأ مضاعفات غرامية اليوم فتلعب دوراَ حاسماً فى حياة شريك الحياة، كما أنك قد تسير إلى التواصل مع شخص كنت على معرفة به فى السابق.

الجوزاء على الصعيد الصحى :

اليوم مثالى للاهتمام بنفسك فقد تذهب للتدليك، حيث تشعر بشعور عظيم فأنت من المحتمل أن تحصل على بعض الأخبار الجيدة بشأن صحتك ولياقتك البدنية.

توقعات علماء الأبراج لك فى المرحلة القادمة :

ستكون هناك أحداث غير مبررة فى حياتك هذا الوقت، فأنت ذاهب للقاء شخص من الجنس الآخر حيث تتدفق المشاعر بسهولة منك إلى كل من تلتقى به فى هذا الوقت، وعليك العمل جنباً إلى جنب مع الناس سواء فى مكان العمل أو المنزل.

حظك اليوم برج الحمل ليوم السبت 5

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حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهنى..

/1/2016 تجد نفسك فى حالة حب قريباً

يمكنك بسهولة تلبية جميع الالتزامات المالية الخاصة بك بعدما فقدت بعض الثروة بشكل غير متوقع، مما يجعلك تنفق بحكمة كما يجب ان نضع قدراً كافياً من الادخار.

الحمل على الصعيد العاطفى :

تجد نفسك فى حالة حب قريباً فقد تبدوا غير مكترث فى بداية الأمر ولكن الحب قد يترك نار خفيفة بك إلى أن يشتعل.

الحمل على الصعيد الصحى :

الوضع الصحى لا يمكن التنبؤ به اليوم ولكن عليك أخذ الاحتياطات اللازمة من القوة الذهنية للتعمال مع الوضع بل هو حالة واضحة من انتصار العقل على الأمر فأنت قادر على استكمال كافة المهام المجدولة فى الوقت المحدد على الرغم من المشاكل التى تطرحها صحتك.

توقعات علماء الأبراج لك الفترة القادمة :

آفاق جديدة تتفتح امامك فلديك موهبة قد تتحول إلى وسيلة لكسب العيش فتتواصل مع جهات تساعدك فى توسيع أفكارك فتشهد لحظة نادرة من الرضا عن حياتك.

حظك اليوم برج الثور الجمعة 5/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى مشكلات فى العمل تتسبب فى ارباكك

حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني:

حرصك على التدقيق فى كل صغيرة وكبيرة فى العمل يجعلك تواجه بعض العقبات، ولكن مع الوقت الأمور ستكون أفضل فلا تتخلى عن هذا الحرص والتدقيق ابدًا خاصة أنك اكتسبت ثقة كبيرة لدى رؤسائك بسبب هذا الضمير.

على الصعيد العاطفي:

حان الوقت لتعويض شريك حياتك عن أوقات انشغالك، خاصة أن الفترة الماضية شهدت علاقتكما بعض التغييرات الكبيرة، وهذا الاهتمام الذى تمنحه لشريكك هو ما يجعله أكثر صبرا على لحظات تغيرك واهمالك التى تحدث من وقت لآخر.

برج الثور على الصعيد الصحي:

مشاكلك الصحية أغلبها بسبب مشاكل جلدية فحاول أن تعالج أصل المشكلة ولا تكتفى بالتخلص من المشاكل السطحية فقط، وحاول ان تعيد النظر فى نظامك الغذائى لأنه يسبب الكثير من المشاكل الجلدية.

توقعات علماء الفلك لبرج الثور:

تشعر بالتوتر هذه الأيام بسبب مشكلات على الصعيد المهنى، فحاول أن تهدأ وألا ترتبك كى لا تفسد عليك المشكلات حياتك وكن صاحب صدر رحب وتشجع لمواجهة المشكلات وثق بقدرتك على الخروج منها بنجاح.

حظك اليوم برج الميزان الجمعة 5/11/2016 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى تقبلك للجميع سر نجاحك

حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني:

بفضل أفقك الواسع وشخصيتك المرنة القادرة على التعامل مع كل الشخصيات فى العمل مهما كانت مختلفة عنك تنجح فى الوصول لأهدافك فى العمل خاصة أنك طموح جدًا وتعمل بنظام وجهد دؤوب من ألجل الوصول لها.

على الصعيد العاطفى:

من غير المنطقى أن تتحلى بالموضوعية وسعة الأفق مع الجميع ثم تبخل على شريكك العاطفى بهذا التعامل، فأنت صاحب معايير قاسية جدًا فى الحكم على الشريك وتطالبه بالمثالية مما يجعلك تبدو أنانيًا احيانًا.

برج الميزان على الصعيد الصحي:

أنت على وشك الإصابة ببرد شديد فحاول أن تحافظ على صحتك قدر الإمكان وتأخذ الاحتياطات الضرورية، وحاول أن يتضمن نظامك الغذائى الكثير من الفيتامينات التى تزيد مناعتك وتقويها.

توقعات علماء الفلك لبرج الميزان:

يجب أن تتوخى الحذر اليوم فى كل ما يتعلق بتصرفاتك مع الآخرين لأنك أكثر عرضة للمشاكل المتعلقة بسوء التفاهم مع الآخرين، فحاول أن تكون واضحًا ومحددًا فى كل أحاديثك وتجنب أن تقول أشياء يساء فهمها.

الحذر يجب أن يكون شعارك اليوم يجب أن تأخذ حذرك خاصة فى ما يتعلق بتصرفاتك وحديثك مع الاخرين لانك يمكن ان تصبح ضحية سوء تفاهم اليوم.