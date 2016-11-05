توزيع 60 طن سكر على المدن والقرى الأكثر احتياجاً بدمياط

دمياط معتز الشربينى

قرر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط توزيع 60 طن سكر علي المدن والقري، الأكثر احتياجا بالمحافظة بسعر 7جنيه للكيلو وذلك تخفيفا علي المواطنين منعا لاستغلالهم من بعض ضعاف النفوس من التجار.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده اليوم محافظ دمياط مع المهندس سيد السؤالي مدير عام التموين بدمياط حيث تقرر أن يتم توزيع 50 طن بواقع 45 طن علي المدن والقرى الأكثر احتياجا و5 طن على المجمعات الاستهلاكية بواقع نصف طن لكل مجمع استهلاكي.

كما تقرر توزيع 10.5 أطنان على فروع الشركة المصرية لتسويق الاسماك بواقع نصف طن لكل فرع.