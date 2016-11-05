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طرق إعداد البحوث العلمية لتقديمها للجهات المانحة دورة تدريبية بطب القناة

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طرق إعداد البحوث العلمية لتقديمها للجهات المانحة دورة تدريبية بطب القناة طرق إعداد البحوث العلمية لتقديمها للجهات المانحة دورة تدريبية بطب القناة

>الإسماعيلية - جمال حراجى

تعقد وحدة الوبائيات الإكلينيكية بكلية الطب جامعة قناة السويس دورة تدريبية بعنوان "طرق إعداد البحوث العلمية لتقديمها للجهات المانحة للتمويل"، وذلك فى الفترة من 23 نوفمبر إلى 29 من نفس الشهر بكلية الطب جامعة قناة السويس، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس جامعة قناة السويس والدكتورة ماجدة هجرس نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أمجد مطر عميد كلية الطب جامعة قناة السويس.

 

وقال الدكتور أمجد مطر عميد الكلية إنه سيتم عقد الدورة فى صورة 6 وحدات تدريبية، كل وحدة لمدة يومين أسبوعيا (الأربعاء والخميس من كل أسبوع) ولمدة 6 أسابيع.

 

ويشترط فى المتقدم للدورة أن يكون من أعضاء هيئات التدريس بجامعة قناة السويس، أو من الباحثين بوزارة الصحة أو الجمعيات الحكومية أو غير الحكومية بمنطقة قناة السويس، كما يشترط اتقان اللغة الإنجليزية، وحضور جميع وحدات التدريب فى المواعيد المحددة للدورة، وكذا الحصول على موافقة جهة العمل للاشتراك فى الدورة.

 

وأضاف عميد كلية طب القناة أن من يرغب حضور هذه الدورة عليه أن يسجل اسمه لدى سكرتارية وحدة الوبائيات الإكلينيكية بكلية الطب جامعة قناة السويس، أو عن طريق البريد الإلكترونى للوحدة، على أن يرفق بطلبه نسخة من سيرته الذاتية، مؤكداً أن هذه الدورة مجانية.

 

ويدير الدكتور هشام فتحى السيد مدير وحدة الوبائيات الإكلينيكية الندوة ومنسقو الدورة الدكتور بدر مصباح والدكتورة أمانى وحيد والدكتورة حنان عباس والدكتور عمرو مغازى.


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