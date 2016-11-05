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لهذا السبب يتواجد محامي سعد المجرد في المغرب

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الجمعة 04-11-2016 20:22

قال المحامي المغربي إبراهيم الرشيدي، عضو فريق الدفاع في قضية سعد المجرد الى جانب محامين فرنسيين، أنه متواجد حالياً بالمغرب لأجل متابعة قضية موقع أخباري نسب إليه تصريحات كاذبة مفادها أن قضية المجرد "مناورة جزائرية".

هذا الأمر نفاه المحامي جملة وتفصيلاً اذ لم يصدر منه أي تصريح رسمي أو موثق بهذا الإدعاء، وقد أصدر بياناً توصلت "سيدتي" الى نسخة منه، يكذّب كل مانشره الموقع ومجلات وصحف أخرى بما في ذلك صحف فرنسية.

ويوضح المحامي المغربي في تصريح خاص بـ "سيدتي نت" أنه بعث بالتكذيب للموقع المعلوم، لكنه لم ينشره، مما دفعه لاتخاذ إجراءات قانونية ورفع شكوى ضده بتهمة القذف ونشر أخبار زائفة، مؤكداً في ذات الوقت أنه متفائل جداً بشأن قضية سعد التي ستنتهي على خير في غضون الاسابيع القليلة المقبلة، رافضاً إعطاء أية تفاصيل أخرى حتى لايضر بمجريات التحقيق القضائي، الذي سيحمل أخباراً سارة لكل متتبعي الفنان المجرد في كل دول العالم العربي.

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سيدتي