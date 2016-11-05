نادين نسيب نجيم لـ "سيدتي نت": سأطلّ في مسلسل "الهيبة" مع تيم حسن في رمضان 2017

أقامت مديرة jci في الجامعة الأميركية دانيال رفول برنامجاً ترفيهياً للطلاب الهواة على مسرح الـ assembly hall تحت عنوان AUB'S GOT TALENT . المشتركون بلغ عددهم 11 شخصاً .وقد شارك كل من الممثلة نادين نجيم ، والممثل والمذيع طوني أبو جودة ، والفنان جورج الراسي كأعضاء في لجنة التحكيم . قدم الحفل الطالب إيلي متري المعروف بين الطلاب بخفة دمه وسرعة بديهته. وكان إيلي متري يعاكس طوال الحفل الممثلة نادين نسيب نجيم وهي بدورها كانت ترد عليه وعلى تعليقاته بخفة دم مماثلة. وقد عاد ريع الحفل لمركز سرطان الأطفال.

تميز عرض المشتركين الـ11 في الغناء الغربي والعزف على آلة الغيتار لكن تخلل العرض فئة واحدة عن الأغنية باللغة العربية قدمها المشتركان شيماء وعزام اللذان شكلا سوياً هارموني منسجمة .وقد لفتا انتباه اللجنة خاصة الفنان جورج الراسي الذي قال:" الحمد لله استمعنا إلى أغنية باللغة العربية"، مشيداً بالفن العربي والغناء الشرقي. وقد نالا المرتبة الثانية . ومن بين المشتركات التي انسجمت معها نادين نجيم وطوني أبو جودة، شذا فواز التي تميزت بجمال صوتها عندما غنت للنجمة العالمية ادال حيث علق طوني أبو جودة قائلاً:" صوتك لا يقل أهمية عن صوت النجمة العالمية ادال لكن ألفرق بينكما أنك انت نحيفة وبحاجة الى عدد من الكيلوغرامات لتكوني مثلها ". وحازت شذا فواز على المرتبة الثالثة . أما المشترك إلياس حبو الذي فاز بالمرتبة الأولى عن فئة الغناء الغربي فبدا مغنياً ذات صوت جميل وحضور لافت حيث غنى بأسلوب عكس فيه عن موهبة تمثيل تميزت بها شخصيته . حضوره وخفة دمه وجمال صوته دفع بنادين نجيم بأن تضحك عالياً وتقول له:" خفة دمك وأداؤك للأغنية بأسلوب تمثيلي يعكسان أنك موهوب وممثل وبإمكانك أن تنجح في التمثيل". ثم قالت له ممازحة:" ما رأيك أن تشاركني التمثيل في شهر رمضان المقبل"؟

في دردشة قصيرة خلف كواليس الحفل أعربت الممثلة نادين نسيب نجيم نادين عن سعادتها في المشاركة في حفل لطلاب AUB'S GOT TALENT قائلة:" من واجبنا نحن الفنانين المشاركة في نشاط يقوم به طلاب الجامعات وأنا وافقت على المشاركة بعدما عرفت أن ريع هذا الحفل يعود ريعه لمركز سرطان الأطفال" .

رؤية طلاب الجامعة يشعرني بحنين إلى أيام كنت طالبة في الجامعة". عن المشتركين قالت:" لم أتصور أن هناك أصواتاً رائعة مثل شذا فواز صوتها عالمي أما المشترك إلياس حبو فأحببت أن ألفت إلى موهبته في التمثيل. ليس لدينا موهبة كموهبة إلياس حبو صوت جميل جداً وقدرة تمثيلية عالية. أحببت أن أوجهه إلى التمثيل عندما قلت له أطلب إليك مشاركتي في مسلسلي القادم في شهر رمضان . في نهاية حديثها خصت "سيدتي" باسم مسلسلها الرمضاني القادم بمشاركة الممثل تيم حسن تحت عنوان "الهيبة".

سبق للممثل والمذيع طوني أبو جودة أن شارك العام الماضي في هذا الحفل ولديه بينة بسير هذا النشاط .أعرب طوني "أن المشتركين هذا العام مهمون جداً وكان صعباً علينا اختيار الفائز . الفائزون الثلاثة يستحقون المشاركة في برامج الهواة التي تعرض على محطات التلفزة.

أعربت دانيال رفول مديرة jci في الـ AUB عن شكرها لأعضاء لجنة التحكيم المشاركة في هذا الحفل الجامعي الذي يعود ريعه لمركز سرطان الأطفال . دانيال رفول حريصة سنوياً على إقامة هذا الحفل وكل حفل يحفّز الطلاب على تقديم مواهبهم الخاصة في كافة المجالات.