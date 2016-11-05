ملحم زين يغني للموسيقار "أحلى مرا بـ هالدنيي مرتي".. والمزيد من الأغنيات بين الملحميْن في المرحلة المقبلة

يتم تداول أغنية "أحلى مرا بـ هالدنيي مرتي" عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وهي أول تعاون فني بين ملحم زين والراحل ملحم بركات بعد مصالحتمها.

وكان الفنان ملحم بركات قد سجل هذه الأغنية في الصيف الماضي، وهي من كلمات الشاعر سمير نخلة وتوزيع طوني عنقة.

من يسمع أغنية "أحلى مرا بـ هالدنيي مرتي"، يلاحظ أن هناك شبهاً بينها وبين أغنية للموسيقار بعنوان "مرتي حلوة متل البدر"، في مضمونها وكلامها ولحنها.

فالأغنية التي غناها الموسيقار "مرتي حلوة متل البدر" تغزل بها بزوجته وجمالها، وهذا الأمر ينطبق أيضاً على أغنية ملحم زين "احلى مرا بـ هالدنيي مرتي" التي يتغزل بها زين ايضاً بزوجته وجمالها، كما أن هناك تشابها باللجمل اللحنية بين الأغنتين.

وتعد "أحلى مرا بـ هالدنيي مرتي" أول تعاون بين الملحميّن بعد خلاف قديم بينهما، يعود الى العام 2010 خلال مشاركتهما في مهرجان الدوحة، بسبب سوء تفاهم حصل بين الطرفين، واستمر وتأجج في إطلالاتهما الإعلامية، إلى أن حصل اللقاء والصلحة بينهما في 15 حزيران الماضي، والتي أثمرت عن تعاون فني بينهما من خلال أغنية "أحلى مرا بـ هالدنيي مرتي".

يشار إلى أن ملحم زين أكد بأن تعاونه مع ملحم بركات، لا يقتصر على أغنية واحدة، بل هما اتفقا على التعاون في 4 اغنيات، ولكن ليس معروفاً ما إذا كان قد تم تسجيلها في الإستديو.

اغنية ملحم زين التي لحنها ملحم بركات: