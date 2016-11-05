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بالفيديو.. سمير غانم يرقص مع ابنته في زفتها

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الجمعة 04-11-2016 23:50

بالرغم من وعكته الصحية الأخيرة، إلا أن النجم سمير غانم بدا متعافياً وفي حالة سعادة غامرة وحرص على مشاركة ابنته إيمي زفة فرحها، حيث قام بتسليمها من يدها لعريسها الفنان حسن الرداد وسط سعادة كبيرة من الحاضرين وبتوقيع الراقصة دينا التي تقوم حالياً بإحياء حفل الزفاف.

حفل زفاف إيمي سمير غانم والممثل حسن الرداد يقام الآن في الجونة، ويشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم.

وحرص الرداد على إقامة الحفل في الجونة للإبتعاد عن الإزعاج خاصة مع رغبته في عدم حضور وسائل الإعلام إلا التي اختارها الرداد بنفسه لتغطية حفل الزفاف.

ومن بين النجوم الحاضرين ميرفت أمين ورجاء الجداوي وسمير صبري وغيرهم...

 

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سيدتي

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