5 نسخ مطابقة من هايدي كلوم بـ 10 ملايين دولار

بمناسبة الهالوين، قررت العارضة الأمريكية من أصول ألمانية هايدي كلوم Heidi Klum التنكر كنفسها مع استنساخ 5 نسخ أخرى منها، الأمر الذي كلفها مبلغ 10 ملايين دولار، حسب ما أشيع.

وحضرت كلوم حفل الهالوين السنوي يوم الاثنين 31 أكتوبر، وكان زي تنكرها هو نفس هيئتها، ولكن بفضل النسخ الإصطناعية المحسنة لكلوم التي جلبتها معها، أصبح الأمر مكلفاً بعض الشي.

وسألت مجلة TooFab مايك مورينو، وهو من فريق ماركة الأزياء العالمية Prosthetic Renaissance، عن كلفة مشروع مثل هذا، وكان يبدو أن مارينو يمزح عندما قال: "10 ملايين دولار، نحن مستعدون لرؤية كل العروض الجديدة".

وعندما حاولتTooFab المتابعة، حصلت على هذا الرد من المتحدث الرسمي: "لا يمكننا أبداً إعطاء تفاصيل كاملة عن الدفع، لذا سنترك الأمر لخيالك".

الى جانب ما خضعت له الفتيات لتشبه وجوههن وجه كلوم، فإن الفساتين القصيرة من ماركة Hervé Légerالذي اختارته مع باقي شبيهاتها بلغت كلفة الواحد منها 1490 دولاراً، أي 8940 دولاراً مجتمعين. لكن كلوم كانت مصممة على فعل ما تريده.

وقال مارينو لمجلة TooFab: "لا يوجد شخص واحد يمكنه تغيير رأي هيدي عندما ترى شيئاً في عقلها.. لكن هذا ما يعجبني في العمل معها، فهي تعرف ما تريد بشكل واضح جداً".

وصرح مارينو أنه استغرق هو وفريقه حوالى ساعتين لتحويل كل واحدة إلى نسخة من كلوم، ناهيك عن استخدام الشعر المستعار. وقال: "يمكن لأي أحد أن يصبح هيدي إن ارتدى هذا القناع".

ثم أضاف: "شكل عيون كل فتاة يكشف ما بداخلها، وهذا لا يمكنني تغييره، هناك هيدي حقيقية واحدة فقطـ، وعيناها تقولان كل هذا".

يذكر أن كلوم لمحت باختيارها للزي التنكري لمجلة Us Weekly قبل اليوم الموعود، وقالت: "مظهري هذا العام سيكون ألمانياً، وسوف يُصنع في ألمانيا"، وبالفعل، وصلت مقدمة برنامج Project Runway إلى الحفل في صندوق كُتب عليه "صُنع في ألمانيا".

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن