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مهرجان دبي السينمائي يرشح فيلميّ " بالحلال" واشتباك" لجوائز الغولدن غلوب

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السبت 05-11-2016 00:11

أصدرت إدارة مهرجان دبي السينمائي بياناً جاء فيه "يسعدنا أن نعلن رسمياً عن عرض فيلمين عربيين استثنائيين للمشاركة في جوائز الغولدن غلوب! والبداية ستكون في 14 نوفمبر في عرض خاص لفيلميّ "اشتباك" لمحمد دياب وبطولة نيللي كريم و"بالحلال" لأسد فولادكار وبطولة دارين حمزة. وسيحضره أعضاء رابطة الصحافة الأجنبية في المهرجان. وتتمنى إدارة مهرجان دبي السينمائي التوفيق للفيلمين ونتطلع لترشيحهما للغولدن غلوب في فئة أفضل فيلم أجنبي وهو إضافة كبيرة لأي فيلم عربي". يذكر أن فيلم "بالحلال" من إنتاج شركة صبّاح للإعلام أما فيلم "اشتباك" فمن إنتاج المنتج محمد حفظي.

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سيدتي