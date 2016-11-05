كيم كردشيان تتخلى عن حارسها "الوفي".. والبديل مكلف جداً!

يبدو أن النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian لم تتخط بعد أزمة تعرضها للسرقة في العاصمة الفرنسية باريس، وما زالت تداعيات هذه القضية تؤثر على حياتها العائلية والإجتماعية سلباً بشكل واضح.

وقد كشفت الصحف والمواقع الأجنبية أن كردشيان وزوجها مغني الراب كانيي ويست Kanye West فصلا حارسهما الشخصي Pascal Duvier، الذي بدأ العمل مع ويست في العام 2012، ومع كيم في الـ 2013.

وكان الحارس Pascal شوهد في أحد النوادي الليلة بالتزامن مع حادث السطو المسلح الذي تعرضت له كيم البالغة من العمر 35 عامًاً، ما دفع البعض لاتهامه بأنه مقصر في وظيفته.

وبالعودة الى صور كردشيان التي تملأ وسائل التواصل الإجتماعي ومختلف وسائل الإعلام، نجد أن Duvier كان أقرب لها من ظلها في كافة الجولات والسفرات والمناسبات، الا أن الحادثة المرعبة الأخيرة التي حصلت، قلبت كل الموازين، ودفعت بكيم وزوجها للتخلي عن طاقم الحراسة الخاص بها.

وحسب صحيفة الـ Daily mail البريطانية، فقد عينت كيم 3 حراس جدد، يتقاضى كل منهم أكثر من 100 دولار على الساعة الواحدة.

يشار الى أن كيم كردشيان فقدت في عملية السطو مجوهرات بقيمة 10 ملايين دولار تقريباً، ومنذ ذلك الحين قررت أن تخفف من نشاطها على مواقع التواصل، تفادياً لمواقف مماثلة.

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