مقتل ضابط بشرطة نيويورك في إطلاق نار

ذكرت وسائل إعلام أن ضابطًا بشرطة نيويورك قتل بالرصاص اليوم الجمعة، خلال تحقيقه في بلاغ عن سرقة بمنطقة برونكس وأصيب ضابط آخر قبل مقتل المسلح في تبادل لإطلاق النار.

ونقلت «رويترز» عن صحيفة «نيويورك ديلي نيوز» أن أحد الضابطين توفي متأثرًا بجراحه بعد نقله إلى مركز جاكوبي الطبي في برونكس.

وقالت متحدثة باسم شرطة مدينة نيويورك إنها لا تستطيع تأكيد الوفاة ولا يمكنها تقديم تفاصيل أخرى عن حالة الضابطين.

وقالت وسائل إعلام محلية إن الضابط الثاني الذي نقل إلى نفس المركز الطبي يعاني من جروح لا تهدد حياته.

ولم تكشف الشرطة عن ملابسات إطلاق النار أو هوية المشتبه به القتيل أو ما إذا كان يوجد مشتبه بهم آخرون طلقاء.