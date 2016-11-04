8 خطوات لحياة سعيدة صحية إيجابية.. أبرزها اكتب كل شىء ستقوم به

كتبت لميس محمد

قدمت دراسة نشرها موقع “tiny buddha” 8 خطوات سحرية لحياة أفضل، وللتغلب على الإرهاق الذهنى والبدنى ومشاكل المعدة والقولون العصبى الناتجة عن سوء الحالة النفسية، وتتضمن الآتى:

1.اختيار دائرة أصدقاء يتمتعون بحب الحياة.

2. تحدى أفكارك دائما للتفكير بإيجابية.

3.ممارسة الرياضة اليومية.

4. تطوع فى أعمال تخرج التوتر والقلق من تفكيرك.

5.ابتعد قدر الممكن عن كل الأخبار السيئة.

6.اكتب كل الأشياء التى تود القيام بها.

7. اتبع نظاما غذائيا صحيا.

8. اتبع نظاما صباحيا يوميا للقيام ببعض النشاطات.

كل هذة الأشياء بالمواظبة عليها يمكنها أن تبعد عنك ضغوطات الحياة وأضرارها على حياتك الصحية.