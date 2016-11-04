تكتل «25-30» يطالب بجلسة طارئة للبرلمان لإلغاء القرارات الاقتصادية الأخيرة

دعا تكتل «25 – 30»، أعضاء مجلس النواب، إلى لقاء يوم الأحد المقبل الساعة 12 ظهرًا بمقر المجلس للتوقيع على طلب يتم تقديمه لرئيس مجلس النواب، لعقد جلسة طارئة يوم الاثنين الساعة 12 ظهرًا، وذلك عملا بنص المادة 275 من اللائحة الداخلية للمجلس على أن تمتد الجلسات على مدار الأسبوع.

واقترح التكتل، في بيان له، اليوم الجمعة، بأن يتم التصويت على إلغاء القرارات الخاطئة التي صدرت أمس الخميس.

ودعا الائتلاف إلى مناقشة جادة بين الأعضاء يتولى المجلس خلاله مسئوليته فى إقرار لسياسات اقتصادية بديلة تبني رؤية اقتصادية بأهداف محددة.