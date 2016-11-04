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صور..افتتاح فعاليات الدورة التدريبية لجراحات ومناظير مفاصل الكتف بجامعة المنصورة

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صورة من الحدث

صورة من الحدث

كتب: عمرو الحوتى

أكد الدكتور يحيى بسيونى، مدير عام مستشفيات جامعة المنصورة، ومقرر الدورة التدريبية المقدمة فى “جراحات ومناظير ومفاصل الكتف”، أنه تم اليوم الجمعة، عرض اسلوب جديد لعلاج الكتف المعكوس خلال فعاليات اليوم الثانى للدورة التدريبية، التى افتتحت فعالياتها أمس الخميس، وتستمر فعالياتها من 3 – 4 نوفمبر بقاعة د أبو النجا والتى تنظمها وحدة جراحة الطرف العلوى بقسم جراحة العظام بجامعة المنصورة .

وتشمل الدورة تدريب العملى على أجزاء بشرية، بالاضافة الى بث مباشر لعمليات جراحية يقوم بها خبراء أجانب وخبراء جامعة المنصورة فى مجال جراحات الكتف ويقومون فيها باجراء عمليات جراحة الكتف المعكوس وتدريب شباب الأطباء على أحدث اساليب العلاج الجراحى والعلاج بالتدخل المحدود بإستخدام المنظار شاملة تقنيات خاصة بجامعة المنصورة بالتعاون مع قسم التشريح بكلية الطب.

ويحاضر بالدورة نخبة من الاطباء الخبراء الاجانب منهم : البرفيسور دى جياكومو ايطاليا ، البروفيسور جوفيور اندريس ايموف ألمانيا ، البروفيسور جورج جيبرووتش ألمانيا .

وأشار الدكتور يحيى بسيونى، الي أن هذه الدورة التدريبية باكورة لما سيتم تنظيمه من دورات تدريبية قادمة فى مجال جراحة العظام والمناظير، كما تضم خبرات طبية مختلفة من دول اوروبية وجامعات مصرية ( القاهرة -عين شمس – الاسكندرية – بنها – اسوان ) فى جراحات الكتف .

وأضاف، الدكتور السعيد عبد الهادى، أن جراحة العظام شهدت تقدمًا ملحوظا فى الآونة الأخيرة من خلال المبعوثين الى الدول المتقدمة فى جراحات العظام والمناظير، كما ان ورش العمل ستعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من الخبرات المختلفة .

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