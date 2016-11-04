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«دعم مصر» : تعويم الجنيه بداية لإصلاح اقتصادي طال انتظاره

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«دعم مصر» : تعويم الجنيه بداية لإصلاح اقتصادي طال انتظاره «دعم مصر» : تعويم الجنيه بداية لإصلاح اقتصادي طال انتظاره

رئيس ائتلاف دعم محمد السويدي – أرشيفية

أكد ائتلاف دعم مصر صاحب الأغلبية بمجلس النواب ترحيبه ومتابعته تطبيق القرارات الاقتصادية الأخيرة وآثارها بكل جدية.

وأضاف رئيس الائتلاف محمد السويدي، في بيان له اليوم الجمعة، أن الائتلاف سيعمل على كبح جماح الأسعار، واتخاذ اللازم نحو الضرب بيد من حديد على كل مستغلي الظرف الاقتصادي الحرج من خلال مراقبة في أداء دورها في تشديد الرقابة على الأسواق، ومكافحة الاستغلال.

ودعا السويدي إلى الإسراع بتشغيل شركات نقل البضائع والأشخاص والحكومة المتوقفة عن العمل بكامل طاقتها، مع ضرورة زيادة منافذ البيع والتوزيع للسلع الأساسية بأسعار مخفضة.

كما دعا الحكومة إلى التوسع في عدد الأسر المستفيدة من برنامج الحماية الاجتماعية الناجحة مثل تكافل وكرامة.

ولفت السويدي إلى أن برنامج الحكومة الذي عرضته أمام البرلمان تضمن خطة اقتصادية من أبرز بنودها القرارات التي اتخذت على مدار الأيام السابقة انطلاقًا من ضرورتها وحتميتها، والمسئولية الوطنية.

وفيما يخص بدء الحكومة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، أكد الائتلاف أنه بداية لإصلاح اقتصادي طال انتظاره.

وأشار الائتلاف أن تلك الخطوة ستعمل على إصلاح السوق، وستقضى على التعامل مع الدولار كسلعة وسيؤدى إلى إلى تشغيل الكثير من الشركات القابضة والتابعة والقطاع الخاص التي تعطل عملها بسبب عجزها عن توفيٌر العملة الصعبة.

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