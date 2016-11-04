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ضبط تاجر وفلاح بحوزتهما أسلحة نارية و24 طلقة فى طنطا

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ضبط تاجر وفلاح بحوزتهما أسلحة نارية و24 طلقة فى طنطا ضبط تاجر وفلاح بحوزتهما أسلحة نارية و24 طلقة فى طنطا

ارشيفية

مراسل«ONA»:

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن الغربية، من ضبط تاجر ألبان وفلاح بحوزتهما أسلحة نارية وطلقات نارية بدائرة مركز طنطا.

كان اللواء حسام الدين خليفة، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد محمد السروجى مأمور مركز طنطا يفيد بتمكن المقدم أحمد خيرى جعيصة رئيس مباحث المركز والنقيبين أحمد جمعة وأحمد أبو زامل معاونى المباحث من ضبط “ح.ح.ب” تاجر ألبان 38 عاما مقيم محلة منوف دائرة المركز وبحوزته بندقية و4 طلقات لذات العيار وفلاح ويدعى “ع.ق.ا” 55 سنة مقيم شقرف دائرة المركز وبحوزته بندقية خرطوش و20 طلقة لذات العيار.

تم اصطحابهم لديوان عام المركز وحرزت المضبوطات، وحررت المحاضر 33483 و34951 مركز طنطا.

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