العثور على ربة منزل مخنوقة داخل منزلها بـ «بنى سويف‎»

عثر أهالي قرية المنشأة الغربية بمركز الفشن جنوب بني سويف، على جثة سيدة عشرينية مخنوقة داخل منزلها في ظروف غامضة.

تلقي اللواء محمد الخليصي مدير امن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفشن يفيد بتلقية بلاغًا من طبيب الوحدة الصحة بالمنشأة الغربية دائرة الفشن بإكتشافة سيدة متوفية وفاة غير طبيعية بالكشف الظاهري عليها.

وأشارت التحريات الاولية للمباحث أن الجثة لـ د.ر.ق 24 سنة، مطلقة ولديها طفلان،وما تبين أن أسباب وفاتها إختناق غير طبيعي.

كما كشفت التحريات ان أهالي المجني عليها قامو بجلب طبيب الصحة للكشف عليها لإستخراج شهادة وفاة لها إلا أنة شك في وفاتها بشكل طبيعي وتبين إنها حامل والوفاة نتيجة خنقها.

وعلي الفور تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي وإلقاء القبض علي شقيقها الذي إعترف بإرتكابة الواقعة.