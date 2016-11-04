أخبار عاجلة

مساء dmc - حالات متوقع فيها تطبيق " قانون الطوارئ " -
مساء dmc - البرادعي : إن لم نستأصل أفكار العزل والنبذ والإقصاء فهي ستجد دوماً من يترجمها إلى عداءات -
مساء dmc - شاب مصري يحذر من آخر توعد بإستمرار التفجيرات عبر صفحته بالفيس بوك -
فيديو.. اللقطات الأولى لأتوبيس بروسيا دورتموند بعد الهجوم الإرهابي -
أيوب: الدوري مازال في الملعب -
مؤمن زكريا يحصل على راحة 48 ساعة بسبب «عش الزوجية» -
ماكيدا: غير راضٍ عن أداء الاتحاد أمام الأهلي -
البدري ينعى شهداء الوطن ويكشف أهمية الفوز على الاتحاد -
مساء dmc - دورتموند يعلن إصابة أحد لاعبيه في إنفجار إستهدف حافلة الفريق -
مساء dmc - حالة غضب داخل البرلمان بسبب مطالبة رئيس البرلمان بمحاسبة وزير الداخلية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

قرض أوروبى للأردن بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة

Google+ Print
قرض أوروبى للأردن بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة قرض أوروبى للأردن بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة

>عمان أ ش أ

أقرّ الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، صرف مساعدة مالية للأردن بقيمة 200 مليون يورو على شكل قروض تخصص لدعم الموازنة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مجلس الاتحاد الأوروبى قوله، في بيان صحفي صدر فى بروكسيل اليوم، أنه تم مناقشة القروض مع الأردن ضمن برنامج دعم جديد، وستصرف على مدى سنتين ونصف السنة، على دفعتين، على أن تسدد خلال 15 عاما.

 

ووفق البيان تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المساعدات مع البرلمان الأوروبى فى اجتماع غير رسمى عقد يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى، فيما أشار البيان إلى أن الاردن والمفوضية الاوروبية سيوقعان مذكرة تفاهم حول المساعدات.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365