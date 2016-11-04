قرض أوروبى للأردن بقيمة 200 مليون يورو لدعم الموازنة

عمان أ ش أ

أقرّ الاتحاد الأوروبى، اليوم الجمعة، صرف مساعدة مالية للأردن بقيمة 200 مليون يورو على شكل قروض تخصص لدعم الموازنة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن مجلس الاتحاد الأوروبى قوله، في بيان صحفي صدر فى بروكسيل اليوم، أنه تم مناقشة القروض مع الأردن ضمن برنامج دعم جديد، وستصرف على مدى سنتين ونصف السنة، على دفعتين، على أن تسدد خلال 15 عاما.

ووفق البيان تم التوصل إلى اتفاق حول هذه المساعدات مع البرلمان الأوروبى فى اجتماع غير رسمى عقد يوم السابع والعشرين من شهر أكتوبر الماضى، فيما أشار البيان إلى أن الاردن والمفوضية الاوروبية سيوقعان مذكرة تفاهم حول المساعدات.