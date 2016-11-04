سميرة ألفت في بيروت لتعليم النساء أسرار الجمال من ماكس فاكتور

خبيرة المكياج الإقليمية تسلط الضوء على سمات المرأة الطبيعية من خلال مجموعة الإطلالة الجديدة من ماكس فاكتور

نظمت "ماكس فاكتور"، في 3 و 4 تشرين الثاني، حدثين حصريين للشخصيات المؤثرة والإعلاميين في فندق "لو جراي" في بيروت، بهدف تثقيف المرأة حول أساليب استخدام المكياج فقط لتسليط الضوء على سماتها الطبيعية. وأطلعت خبيرة المكياج الإقليمية في ماكس فاكتور سميرة ألفت، الحضور على مجموعة الاطلالة الجديدة التي تقدمها ماكس فاكتور ، وقدمت لهم شرحاً حول أفضل طرق والخطوات الواجب اتباعها للحصول على أفضل النتائج.

وتمحور موضوع الحدث حول حملة ماكس فاكتور المميزة "لا للتغييرات الجذرية "، التي ترمي إلى إعادة ابتكار فئة أدوات المكياج ، وتحفيز الفكرة التي مفادها أن المرأة في الشرق الأوسط لم تعد بحاجة إلى تطبيق مقاييس مفرطة لتحقيق الطلة المثالية. وكل ذلك بفضل مجموعة الاطلالة الجديدة كلياً من ماكس فاكتور.

وتعتبر المجموعة – المكوّنة من ثلاث منتجات متميزة من ماكس فاكتور هي كريم الأساس Face Finity All Day Flawless Foundation، وPan Stik ، و CC Stick- كل ما تحتاجه المرأة لإبداع مظهر الوجنتين والرقبة الأنحف، وعظمة الوجنتين الأكثر تألقاً وحدّة، والشفاه الممتلئة، والعيون الأكبر، أو حتى تغيير شكل الأنف أيضاً.

وخلال الحدث، شاهد الحضور بشكل مباشر التأثير الرائع الذي يحدثه استخدام تركيبات مجموعة الاطلالة الجديدة من ماكس فاكتور والنتائج المذهلة لإخفاء أو إبراز مزايا معيّنة. وعلى منصة الحدث، قدّمت ألفت دليلاً مفصلاً خطوة بخطوة لاستخدام هذه المنتجات للحصول على شفاه أكبر، ووجنتين مصقولتين، وأنف أنحف.

وفي تعليقها على الحدث قالت سميرا أولفت : " أنا سعيدة جداً بوجودي في لبنان لاطلاع جمهورنا على المزايا الرائعة التي تقدمها مجموعة الاطلالة الجديدة من ماكس فاكتور، ولطالما آمنت بقوة التغيير التي يمتلكها المكياج، ومقدرته على إبراز التميّز المنفرد في كل امرأة. ويكمن الهدف الرئيسي من هذا الحدث أن نكون قادرين على تعزيز كل امرأة بنفسها من خلال إبراز السمات التي الطبيعية التي يمتلكنها، إضافة إلى مساعدة السيدات في المنطقة على معرفة كيفية استخدام منتجات مجموعة ماكس فاكتور الجديدة كلياً لتحقيق الطلة التي يرغبن بها".

نصائح ’لا للتغييرات الجذرية ‘ من ماكس فاكتور

في السطور التالية، قمنا بإعداد دليل بسيط لتشكيل طلات رائعة براحة تامة في المنزل باستخدام مجموعة ماكس فاكتور Flawless Face Finity التي تتضمن ماكس فاكتور Face Finity All Day Flawless Foundation، وماكس فاكتور Pat Stik Foundation، وماكس فاكتور CC Stick.

قبل البدء بأي طلة، ضعي أولاً Face Finity All Day Flawless 3 in 1 للحصول على بشرة ناقية وخالية من العيوب ومفعمة بالصحة. ولتشكيل مظهر الرقبة الأطول والذقن المحددة، استخدمي Pan Stik باللون الداكن على الذقن، وعلى الزاوية الخارجية بعد وحول منطقة الحلق، وقومي بالمزج. وللهايلايت، استخدمي CC Stick في منطقة وسط الحنجرة وبين خطوط الرقبة الخارجية، وقومي بالمزج.

ولتحصلي على أنف أنحف، استخدمي Pan Stik باللون الداكن على طول جسر الأنف، وCC Stick على الأنف والجوانب، وقومي بالمزج. أما إذا أردت الحصول على مظهر أقصر للأنف، فاستخدمي Pan Stik باللون الداكن على الجانبين وعلى جسر الأنف، وفي خطين أفقيين أحدهما فوق جسر الأنف والآخر وسط الأنف، وقومي بالمزج.

ولوجنتين أكثر حدة، ضعي Pan Stik باللون الداكن في الجزء الأجوف من الوجه، وحددي فوق وتحت خط الإحاطة باستخدام CC Stick وقومي بالمزج. وضعي أيضاً Pan Stik باللون الداكن على خط الفك وقومي بالمزج.

واحصلي على مظهر الشفتين الممتلئتين باستخدام CC Stick على خط الشفاه العلوية وامزيجها جيداً قبل وضع محدد الشفاه المفضل لديك أعلى بقليل من خط شفتيك الحقيقي. وطبقي تفنية الكونتور باستخدام Pan Stik تحت خط الشفاه السفلية وقومي بالمزج، ثم اضيفي لون داكن من محدد الشفاه على الزوايا الخارجية للشفاه، وقومي بالمزج.

استكملي طلة مكياجك بفتح عيونك أكثر من خلال رسم خط باستخدام CC Stick على الجزء العلوي من الحواجب. واستخدمي Pan Stik باللون الداكن على منطقة تجاعيد العين وقومي بالمزج. وانهي الطلة بوضع CC stick بشكل مثلث وقومي بالمزج.

تتوفر مجموعة الاطلالة الجديدة من ماكس فاكتور التي تحتوي على كريم الأساسFacefinity all day flawless ،و Pan Stikبالاضافة الى مصحح اللونCC colour corrector وفرشاة مجانية بسعر 33 دولار أمريكي.