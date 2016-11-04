«أستاذ علم الإجتماع»: الشعب المصري أدرك أن الثورات لا تؤدي للتغيير

قال أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، سعيد صادق، إن الدولة تثق فى ادراك الشعب المصري الذى بات بنظر للدول حوله واقتناعهم بان الثورة لا تؤدي للتغير، مشيرًا لعدم وجود اتصال سياسي شفاف بين السلطه والشعب من ناحية قرارات التقشف الأخيرة التى أقدمت عليها الحكومة.

وأضاف صادق، خلال حواره لبرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على قناة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن الأوضاع فى مصر ليست كما كانت فى 2011 وأن الجيش والشرطة والإعلام يدعمون النظام الحالى بعكس ما حدث فى 2011 و 2013، مشيرًا إلى أن مصر تحتاج إلى ثوره للقضاء على العادات والتقاليد.