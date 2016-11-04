مئات الأكراد يتظاهرون أمام القنصلية التركية بمرسيليا

تجمع مئات الأكراد بعد ظهر اليوم الجمعة، في وسط مرسيليا جنوب شرق فرنسا وساروا حتى القنصلية التركية، تنديدًا بتوقيف رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد وعدد من نوابه.

وقالت مديرية السلامة العامة “كان المتظاهرون ما بين 600 و700، وأظهروا عدوانية قرب القنصلية وتم تفريقهم بالقنابل المسيلة للدموع”، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر خروج تظاهرات دعم أخرى في مرسيليا وباريس السبت.

وأثار توقيف رئيسي حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دميرتاش وفيغان يوكسك داغ، ونحو 10 نواب آخرين من الحزب نفسه ردود فعل غاضبة في الغرب الذي تشهد العلاقات بينه وبين تركيا توترًا على خلفية انتهاكات للحريات منسوبة إلى نظام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.